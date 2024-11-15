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2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯首都利馬舉行。國安官員昨日透露，利馬機場原有設置台灣廣告，入境旅客都可以看見，但受到中國施壓，刊登一週後下令撤除。對此，民眾黨立委黃國昌今（15）日表示，中國的做法無助於兩岸關係，但也批評國安人員匿名放話，此風不可長。民眾黨立院黨團今日舉行記者會回應時事議題，包括民眾黨團總召黃國昌、副總召麥玉珍、幹事長吳春城、立委黃珊珊、立委陳昭姿、黨團主任陳智菡等出席。媒體詢問APEC廣告因中國施壓遭撤除一事，黃國昌表示，「老共一天到晚幹這種事，打壓台灣在國際社會參與國際活動空間，對兩岸關係一點幫助都沒有」，只會兩岸都距離越來越遠，讓台灣人民對於中國越來越反感。黃國昌進一步說，這種事政府開大門、走大路，怎麼會用國安人員透露，他最討厭一天到晚不具名、匿名放話的新聞，就大大方方的講，本來登了什麼廣告，被中共施壓後變成什麼樣子，你有個Before跟After兩邊對造表出來，讓所有台灣人民都知道中共怎麼打壓我們的國際空間，政府的態度是什麼、具體的作為是什麼？這才是負責任政府該做的事，「正式不做，連這麼重要的事還要透過匿名放話，此風不可長。」