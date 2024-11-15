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民眾黨主席柯文哲政治獻金案持續偵辦中，北檢已向法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶裁准、合計新台幣3883萬7712元。對此，律師黃帝穎今（15）直言，木可公司若不提起抗告，等於打臉民眾黨。北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競總辦公室主任李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶新台幣3883萬7712元，已獲法院裁准。對此，黃帝穎指出，法院裁定扣押木可公司近4000萬元帳戶，代表檢察官以證據說服法官，木可公司涉及柯文哲「犯罪所得」，法官才會裁定扣押。黃帝穎批評，民眾黨跳腳大罵北檢，搞不清楚這其實是法院裁定，全黨應加強法治教育，更誇張的是，民眾黨憑空辯稱柯文哲未侵佔政治獻金，但光是基隆市長謝國樑公開坦承的200萬元，民眾黨就拿不出申報資料，也因此，被法院裁定扣押的木可公司，「木可如果未對法院裁定提起抗告，也等於打臉民眾黨所述不實」。黃帝穎提到，若木可公司比照鼎越公司對法院扣押裁定提起抗告，也會承擔如同鼎越的法院更裁一樣，被裁定理由進一步指出柯文哲「犯罪事實」的風險，而且更裁結果同樣是扣押，再次被打臉。