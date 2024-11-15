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▲MLB球星Juan Soto有望締造簽約金的新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

MLB紐約洋基強打Juan Soto日前成為自由球員，Soto本季在洋基隊表現驚人，例行賽打擊率為2成88，敲出41支全壘打、並貢獻109分打點，OPS達到0.989，並成功帶領這支名門球隊時隔15年再次進入世界大賽。但季後MLB官網記者Anthony Castrovince卻指出，「在今年的休賽季中，Soto正成為最受關注的自由球員，有多支球隊正積極爭取這位球星，洋基也表達了與其續約的意願。然而，市場上競爭激烈，洋基並不佔優勢，根據美媒《The Athletic》記者Daniel Judgeaport爆料，「爭奪Soto的球隊只剩下兩支球隊，分別為波士頓紅襪與紐約大都會。」紐約要留下他的可能性似乎正在降低。此時，MLB官網卻提出了一個的驚人構想。Castrovince在名為「這是熱鬧休賽期的7個巧思」的文章中提出一個大打的想法：「洋基或許不需要索托反而會更好」，引起關注。他文中點出了兩大原因，解釋自己的看法。：由於索Soto加入，原本大多擔任右外野的Aaron Judge被迫移防至中外野，但即將滿33歲的Judge擔任中外野守備的負擔過重，並不適合這一位置。今年世界大賽G5的離譜失誤，就已經說明了這一點。而「怪力男」Giancarlo Stanton也已和球隊簽下長期合約，並擔任指定打擊角色，這使得洋基隊在陣容配置上缺乏靈活性。若與Soto續約，則將進一步限制防守陣容調整的靈活度。Castrovince認為，應該將賈吉移回右外野，並引入不同球員以填補其他關鍵位置。這就點出了另一個放棄Soto的原因。：Soto的合約太大，目前看起來似乎要6億美元才能留人，而洋基隊可以用這一筆錢簽下更多好用的球員，像是Alex Bregman（太空人）、Willy Adames （釀酒人）和Christian Walker （響尾蛇）。如此一來，Jazz Chisholm Jr. 可以守中外野，Bregman擔任三壘手，Adames守二壘，Walker則守一壘，可最大程度地解決守備問題，同時Bregman、Adames、Walker的合約市價大約4億美元，甚至還比Soto低。雖然「洋基不需要索托」這樣的想法或許難以想像，但若洋基最終無法與索托達成續約，這樣的方案也並非完全不可能。這正是休賽期特有的話題之一，未來各球隊的陣容尚不確定，因此充滿了種種猜測與討論。