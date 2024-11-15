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第三屆世界棒球12強賽B組賽程在近日展開，中華隊在預賽擊敗韓國與多明尼加拿下2連勝，將在第3戰交手世界排名第1的日本，雖然日媒認為台式啦啦隊應援在國際賽影響力重大，但日本隊總教練井端弘和卻有不同看法，並直言「沒有日本職棒『GT戰』來得可怕。」日本監督井端弘和在今接受《日刊體育》訪問時表示，「大家都知道台式應援很厲害，應該都已經習慣了吧，但比起『那個』，絕對沒有更厲害。」當中的「那個」就是指日本職棒在甲子園阪神虎交手讀賣巨人的傳統大戰，又稱「GT戰」。井端弘和生涯在日本職棒打滾17個賽季，共效力過中日龍與讀賣巨人，井端弘和在受訪時回憶指出，「當時我剛轉到巨人，隨隊踏進甲子園時，被現場球迷給震撼到，若是把那個場面與台灣的應援做對比，台式應援並沒有那麼強烈，我個人是這麼認為。」中華隊將在明在台北大巨蛋交手日本，日本早在開賽前就已經安排好先發投手，預計將由才木浩人主投，談到台灣應援方式，才木浩人放話說道：「台灣球迷的應援會很誇張，畢竟是在自家比賽，我們就像是在阪神甲子園球場出賽的客隊，目標要讓現場變成『圖書館』，全力幫日本搶勝。」