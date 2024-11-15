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立法院將於12月17日行使考試委員人事同意權案記名投票表決，總統府秘書長潘孟安今（15）日起，陸續率被提名人拜會朝野黨團，盼人事案順利完成。針對能源議題，潘孟安受訪時表示，台灣多元的能源開發永遠是開放題，而台灣目前沒有缺電隱憂，中央政府會做好相關擘劃。考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，總統賴清德日前提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆院長，前考選部部長許舒翔出任副院長，另提7名考試委員被提名人。潘孟安今陪同考試院長、副院長，以及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團，下周也將拜訪民眾黨團。潘孟安上午赴民進黨團拜會，會後接受媒體訪問。潘表示，依照憲政慣例，總統已在5月底把考試委員的咨文送到立法院，交付院會審查，且朝野協商也排定投票日期，而議程排出後，因此依照慣例分別聯絡3個黨團，提出拜會時間，展現出誠意與態度。潘孟安說，期盼考試委員審查順利通過，尤其攸關國家典章制度、文官、考試人員，明年1月、4月有非常多的考試，攸關40萬、50萬名考生權益，希望立法院能盡速審議通過，回歸到典試作業。此外，針對國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢多次就核能議題發表看法，潘孟安回應，台灣多元的能源開發永遠都是開放題，在氣候變遷委員會或是非委員會的成員，每個人都有言論發表，政府會嚴謹面對能源問題轉型；他也強調，目前沒有缺電隱憂，中央會做好相關擘劃。