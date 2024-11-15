2024年世界棒球12強熱烈開打中，除了比賽受到關注外，啦啦隊員也是場邊的焦點，這次的12強賽也讓韓國媒體們親自見證了韓籍啦啦隊員們在台灣的高人氣，韓國媒體直言：「舉凡李多慧、安芝儇、趙娟週、李晧禎等人，在台灣擁有如偶像般的地位。」
韓媒指出在13日的台韓大戰中，大巨蛋座無虛席，除了對棒球本身的熱愛以外，對啦啦隊的關注也極高，尤其是在台灣發展的韓國啦啦隊員們，像是李多慧、安芝儇、南珉貞、趙娟週、李晧禎等人，都有著如同偶像般的地位。連官方商品中都有啦啦隊員的照片和簽名限量球，為了見到啦啦隊女孩們並獲取簽名，球迷們都早早排隊等候，短短3天內就銷售一空。
在台灣的韓國啦啦隊員們代言滿滿，韓國媒體也有注意到，在便利商店或是其他商家，都能看到韓國啦啦隊員的廣告。像是安芝儇就代言了冰淇淋、檸檬茶等等，她在受訪時提到：「我在台灣從事啦啦隊活動已經一年，與韓國不同的是，在台灣我們能參與更多的演藝活動，大眾更容易認識我們。在韓國的啦啦隊員不會拍便利商店廣告，我在這裡拍攝了便利商店、酒類廣告，甚至連計程車司機也認出我。」讓她真切感受到了人氣。
安芝儇也表示她在台灣活動的期間，幾乎沒有機會可以看到韓國的比賽，這次的12強賽，她很開心能夠為韓國代表隊加油，也期待能夠早日見到韓國的粉絲。
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在台灣的韓國啦啦隊員們代言滿滿，韓國媒體也有注意到，在便利商店或是其他商家，都能看到韓國啦啦隊員的廣告。像是安芝儇就代言了冰淇淋、檸檬茶等等，她在受訪時提到：「我在台灣從事啦啦隊活動已經一年，與韓國不同的是，在台灣我們能參與更多的演藝活動，大眾更容易認識我們。在韓國的啦啦隊員不會拍便利商店廣告，我在這裡拍攝了便利商店、酒類廣告，甚至連計程車司機也認出我。」讓她真切感受到了人氣。
安芝儇也表示她在台灣活動的期間，幾乎沒有機會可以看到韓國的比賽，這次的12強賽，她很開心能夠為韓國代表隊加油，也期待能夠早日見到韓國的粉絲。