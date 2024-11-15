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▲韓國媒體指出李多慧等韓籍啦啦隊員在台灣有著偶像般的人氣和地位。（圖／記者吳翊緁攝）

▲安芝儇談及在台灣當啦啦隊的體驗，可以參與很多演藝活動，跟韓國很不同。（圖／IG wlgus2qh）

2024年世界棒球12強熱烈開打中，除了比賽受到關注外，啦啦隊員也是場邊的焦點，這次的12強賽也讓韓國媒體們親自見證了韓籍啦啦隊員們在台灣的高人氣，韓國媒體直言：「舉凡李多慧、安芝儇、趙娟週、李晧禎等人，在台灣擁有如偶像般的地位。」韓媒指出在13日的台韓大戰中，大巨蛋座無虛席，除了對棒球本身的熱愛以外，對啦啦隊的關注也極高，尤其是在台灣發展的韓國啦啦隊員們，像是李多慧、安芝儇、南珉貞、趙娟週、李晧禎等人，都有著如同偶像般的地位。連官方商品中都有啦啦隊員的照片和簽名限量球，為了見到啦啦隊女孩們並獲取簽名，球迷們都早早排隊等候，短短3天內就銷售一空。在台灣的韓國啦啦隊員們代言滿滿，韓國媒體也有注意到，在便利商店或是其他商家，都能看到韓國啦啦隊員的廣告。像是安芝儇就代言了冰淇淋、檸檬茶等等，她在受訪時提到：「我在台灣從事啦啦隊活動已經一年，與韓國不同的是，在台灣我們能參與更多的演藝活動，大眾更容易認識我們。在韓國的啦啦隊員不會拍便利商店廣告，我在這裡拍攝了便利商店、酒類廣告，甚至連計程車司機也認出我。」讓她真切感受到了人氣。安芝儇也表示她在台灣活動的期間，幾乎沒有機會可以看到韓國的比賽，這次的12強賽，她很開心能夠為韓國代表隊加油，也期待能夠早日見到韓國的粉絲。