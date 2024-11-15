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聯準會主席鮑爾昨（14）日釋出鷹派消息，再加上選後行情消退，美股四大指數昨日全數走跌，不過台北股市在連日走跌之下，今（15）日開盤呈現小漲，上漲51.73點、來到22767.11點，不過今日缺少主要上攻力道，導致指數盤中一度翻黑，不過午盤有買盤挹注，指數上漲50.02點，來到22765.4點。此外，台股今日收周線。大盤表現震盪，中小型股也同步震盪，雖然一度回測平盤，但午盤上漲0.74點或0.29%，來到256.9點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：鴻準、神達、泰金寶-DR、金寶、鴻海；午盤個股成交量排行榜前五名為：台積電、廣達、鴻準、鴻海、神達。權值股漲跌不一，權王台積電以1040元開出、上漲5元，盤中最高來到1045元，不過隨後遇到震盪翻黑，午盤回到平盤價1035元；昨日召開法說會的鴻海，即使業績、前景都給出樂觀說法，但股價卻沒有走高，以212元盤上開出，隨後一路走低，最低一度來到206元，午盤則是下跌3.5元或1.65%，來到208元；聯發科是權值三雄中唯一走高的，以1240元開出、上漲5元，午盤來到今日最高價1265元，上漲30元或2.43%。