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▲湯唯（見圖）與梁朝偉出演電影《色戒》，展現極佳默契，讓李安驚豔不已。（圖／《色戒》劇照）

香港影帝梁朝偉與中國女星湯唯2007年合作電影《色戒》，片中兩人有不少大尺度的情慾戲碼，讓不少觀眾看的臉紅心跳。近日有陸媒報導，梁朝偉與湯唯在拍攝吻戲時「太投入」，李安喊卡都停不下來，讓他一時之間手足無措、不知道該如何是好。《色戒》改編自張愛玲同名小說，由李安執導，梁朝偉與湯唯主演，這部電影以演員精湛的演技，以及寫實的人物情感刻畫，上映後引起各界熱烈討論。更拿下第44屆金馬獎最佳劇情片、導演獎，梁朝偉以此奪得最佳男主角，湯唯拿下最佳新人。根據陸媒報導，在拍攝過程中，梁朝偉與湯唯之間的默契以及投入程度嚇壞李安，他表示，兩人將角色詮釋得很出色，並在現場展現極佳默契，尤其是在拍攝吻戲階段，梁朝偉與湯唯表現得非常自然，完全沒有尷尬的感覺，甚至李安多次叫停也無法打斷他們表演，讓李安一時之間手足無措。除在工作上梁朝偉與湯唯配合得很好外，兩人戲外也建立深厚的友誼，常常一起用餐、喝酒，湯唯還說梁朝偉每次聚會都會請客，並親自下廚為大家做下酒菜，笑稱是她最好的酒友。