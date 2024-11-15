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世界12強棒球賽B組預賽，中華隊接連擊敗強敵韓國與多明尼加隊，為慶祝中華隊首開得勝，台灣民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪等人本週日（17日）將於台北大巨蛋前發放200份雞排。13日台韓大戰前，台北市長蔣萬安於臉書、IG貼出中午吃韓國辛拉麵的，幕僚問蔣「市長你在幹甚麼？」蔣萬安正在泡泡麵，說「今天當然要吃爆韓國泡麵」，並表示「懂的就懂，晚上大巨蛋見、加油！」14日中華隊對上多明尼加隊，蔣萬安今（15）日表示，剛好昨天下午有喝多多綠「就是多多臉都綠了」。至於明日的台日大戰要什麼？蔣萬安則是賣關子，僅表示大概還是用美食來應援。民眾黨議員陳宥丞13日也在社群貼文「吃泡菜」、 「發雞排」。陳宥丞說，有鑒於他曾飛到韓國替中華隊加油，結果全是鍋貼。「今晚！我決定不進場支持，但邀請黃瀞瑩、林珍羽、台北市議員張志豪共同集氣祭品文。」他說，只要中華隊贏韓國，「我們會發送200份雞排，讓我們一起幫台灣加油。」為了兌現承諾陳宥丞表示，週日下午7點30將在大巨蛋（光復南路x忠孝東路）發放200份雞排，並繼續為當天中澳大戰加油。