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美國職棒大聯盟今天頒布多項年度獎項，道奇日籍球星大谷翔平先是榮獲年度最佳指定打擊(DH)，又拿下象徵最佳打者的漢克阿倫獎，連2年獲獎，成為史上第一位美聯和國聯都奪獎的球員，加上幫助道奇奪冠，被視為國聯MVP大熱門。大谷翔平今年因手肘傷勢影響，無法登板投球，但完全不影響他在打擊方面繳出史詩般的賽季，完成大聯盟史上首次「50轟50盜」成就，成為日本選手首位全壘打王漢打點雙冠王，整季以54轟、59盜雙雙刷新個人及日本選手紀錄作收。在1999年設立的漢克阿倫獎，是以傳奇名將漢克阿倫（Hank Aaron）命名，主旨在於表揚兩聯盟年度最佳打者，由大聯盟官網記者票選出國聯、美聯各10位球員，最終結果除了有名人堂球員組成的小組進行評分、也包含球迷投票。大谷翔平2021年首度入選，成為該獎創設以來，史上首位入選的投手，不過前兩次入選都無緣獲獎，直到去年大谷仍在天使隊時首度獲獎，寫下日本第一人紀錄，今年轉戰道奇再度入選，並成功在另個聯盟拿下殊榮。美聯部分，由洋基球星「法官」Aaron Judge拿下此獎，這是他近3年來第2度獲獎，本季他敲出全聯盟最多的58轟，外帶144分打點、上壘率0.458、長打率0.701和OPS1.159也高居全聯盟第一。