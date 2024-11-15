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馬英九基金會執行長蕭旭岑今（15）日表示，已正式接到政府相關單位通知，同意馬英九基金會邀請清華大學等七所大陸大學師生訪台團。蕭旭岑表示，感謝陸委會、教育部與移民署相關單位的協助，馬英九基金會一定全力辦好此次陸生團訪台，促進兩岸青年更深入交流。蕭旭岑表示，尤其感謝國民黨立委賴士葆出面協調政府部門，促成陸生團順利成行。過程中陸委會主委邱垂正、教育部次長葉丙成均表達全力支持之意，並指示官員從旁協助申請事宜，他敬表感謝之意。蕭旭岑指出，陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計11月27日抵台，12月5日離境，此行將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與臺北市立中山女中。蕭旭岑強調，在兩岸氣氛低迷的時刻，政府能核准陸生團訪台，意義重大。馬英九前總統期盼這個陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間更多交流，透過更多的接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。