我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永（右）說自己出櫃時，父母已經離世，因此沒有家人的壓力。（圖／YouTube 理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲蔡康永當年說要念電影製作，爸爸雖然沒有加以阻止，但在外提到他的科系時都會含糊其辭。（圖／YouTube 理科太太 Li Ke Tai Tai）

蔡康永日前登上理科太太的YouTube節目，大聊親子關係，他坦言自己在2001年被李敖公開逼出櫃時，父母都已經過世，所以並沒有家人的壓力，也沒受到外界輿論影響。另外他還透露自己年當選擇讀電影讓爸爸覺得沒面子、以及從高中起就被母親安排相親的過去，某次相親時他向對方坦承自己很反感這種安排，對方竟也感同身受，最後兩人反而成了好友。蔡康永表示當年自己公開同志身分時，父母已經過世，因此從來都不覺得別人稱讚自己出櫃，是很有勇氣、很做自己的行為，因為他已經沒有了來自家人的壓力，他坦言：「我不確定能否鼓勵他人這麼做，因為很多人面臨的是父母健在的情況，對他們來說，最大的挑戰是如何避免讓父母覺得自己失職。」蔡康永回憶與父母的關係，說到自己是父親年事已高時才出生，家人對他極為寵愛，即使不認同他的選擇，父親也不與他爭執。像是自己出國讀書時選了電影製作，讓父親頗為錯愕，雖然沒有加以阻止，但每當在外提到自己時，父親都含糊其詞，不願明說兒子的科系，讓蔡康永也自認為「讓爸爸很沒面子」。另外蔡康永的母親在他高中開始就頻繁幫他安排相親，有次相親時，他直接攤牌：「我真的受不了這件事情，我真的派來跟你演這齣戲，我覺得很煩」結果對方也同樣覺得尷尬，兩人因此打開話匣子，成為朋友。他坦言相親一事讓他苦惱許久，直到大學時母親過世，壓力才逐漸消散，也算是避開了親子之間最容易起衝突的階段。