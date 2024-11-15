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▲楊謹華（右）、詹懷雲在《影后》大談姐弟戀，有劇迷看完稱「死去的少女心重新燃起」。（圖／Netflix）

▲楊謹華發文祝天蠍女周凡生日快樂。（圖／楊謹華臉書）

▲楊謹華的角色周凡獨立自主、仗義執言也重情重義。（圖／Netflix）

Netflix影集《影后》探討演藝圈生態，月初上線後的話題討論度不歇，女主角楊謹華今（15）日發文祝賀飾演的角色、過氣女星「周凡」生日快樂，並說周凡是標準的天蠍女，好奇戲迷有沒有發現劇中的線索，立刻獲得眼尖的網友回覆：「薛亞之查周凡維基百科的時候！」楊謹華在《影后》和詹懷雲飾演的飯店服務生「曾雅欣」（綽號流氓）譜出「年下戀」，她不僅主動索吻，最後還追求男方，與天蠍女對心儀對象的直率、坦承、熱情、奔放、一心追愛等特質不謀而合，而周凡的角色設定為同個星座，楊謹華在粉專表示：「周小凡生日快樂！1985.11.15，標標準準天！蠍！女！《影后》戲裡有線索，有人知道在哪裡嗎？」貼文一發布，不少粉絲留言：「第一集薛亞之查周凡的時候維基百科有寫」、「敢愛敢恨，周小凡生日快樂」、「我的天啊！我居然跟小周凡同天生日」、「上升星座跟周小凡一樣，喔也！天蠍座女子最香了」、「周小凡喜歡上流氓那段，直接讓我的敗犬女王回憶湧起！超愛！」楊謹華曾經分享最後一集周凡在遊覽車的告白戲，「開拍前我已經有自己對這場戲周凡狀態的設定，在拍了幾個take後，導演一次又一次調整，讓我一度懷疑哪裡不對嗎？後來導演和我很認真深聊，細細分析周凡的轉折，以及她還想要更爆發的情感！我能理解導演的想法，只是也需要時間變換表演方式，但是當下天色要暗了已經沒有太多時間，只能牙一咬豁出去，把能量完全釋放，盡力大哭一場，然後邊哭邊感受周凡追愛的不安跟勇敢，就是大家現在看到的樣子。」