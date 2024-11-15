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廣達昨（14）日召開法說會，其中公布第三季財報，合併營收為新台幣4245.49億元，季增37%、年增48.2%，創下單季新高；歸屬母公司稅後淨利166.33億元，季增9.9%、年增29.9%；每股盈餘EPS為4.32元，亦創單季新高。累計前三季稅後純益423.29億元，年增49.1%，每股稅後純益11.37元。對於未來展望，廣達財務長楊俊烈也表示，第四季受到輝達（NVIDIA）新平台轉換影響，整體伺服器出貨將較前季持平，而明年AI伺服器營收將延續今年動能、維持三位數成長。通用伺服器第三季需求反彈力道強勁，預期動能將延續至第四季；筆電方面，由於第三季基期較高，第四季出貨量將下滑10%至15%，但平均銷售單價會小幅成長，但受到AI伺服器進入新舊平台轉換期的影響，預估毛利率與營益率將較第三季下滑。廣達財務長楊俊烈透露，輝達GB200 GPU的AI伺服器預計明年第一季中期開始出貨，AI伺服器的業務將達到3位數的年增。明年展望方面，廣達預估，AI伺服器貢獻整體雲端業務占比，將由目前的超過五成、進一步成長至超過七成，營收將延續今年動能、維持三位數成長；而筆電營收占比進一步下滑至約20%，車用營收占比將溫和成長，估維持個位數百分比，不過也表示相關訂單能見度已看到2026年以後，看好長期成長潛力。而在資本支出方面，廣達表示，為因應AI相關布建需求，廣達持續擴充泰國、美國及歐洲廠區，今年前3季資本支出約86億元，預估全年將達100億元至120億元，2025年資本支出初步規劃約120億元，與今年相近。廣達資深副總暨財務長楊俊烈表示，董事會通過對美國子公司增資2.3億美元，加速AI伺服器產能擴充。依照公開資訊顯示，廣達（QCI）對美國子公司進行2.3億美元增資案，先對QuantaInternationalLimited(QIL)增資，再轉增資AccessInternationalCompany（AIC），再轉增資QuantaManufacturingIncorporation（QMI），再轉增資給這次主要目標QuantaManufacturingNashvilleLLC(QMN)。