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▲過去日本是台灣化妝品最大進口國，但是2023年起法國異軍突起，躍居我國化妝品最大進口國。（圖／經濟部統計處提供）

經濟部統計處今（15）日公布「產業經濟統計簡訊」，顯示過去日本是台灣化妝品最大進口國，但是2023年起法國異軍突起，躍居我國化妝品最大進口國。隨著韓流文化盛行，再加上價格相對親民及產品多樣化，南韓化妝品也超車美國，成為第3名。隨社會經濟發展及消費水平提高，國人對美麗和個人護理日益重視，再加上高齡社會來臨，營養保健需求日增，因而帶動藥品、醫療及化妝品零售業近年營業額穩健成長，近10年僅2021年受新冠肺炎三級警戒影響年減1.6%外，其餘年度均呈成長態勢。據今年前9個月統計，醫療及化妝品零售業營收達1543億元，創歷年同期新高，年增2.3%，今年有機會全年創歷史新高。醫療及化妝品零售業營收一向以化妝品為營收火車頭，2023年化妝品營業額占比近5成，高於藥品及醫療用品的19.5%，而我國化妝品除自行生產外，多仰賴進口。據化妝品進口數據觀察，2019年疫情前之規模值約15.9億美元，2020年疫情爆發時一度下滑到14億美元，2021年重新站回15億美元大關，並在2023年重返1656億美元，高過疫情前水準；今年1至10月達13.6億美元，在比較基數偏高下，較上年同期略減1.1%。而在進口國方面，過去幾年日本是台灣化妝品最大進口國，2019年進口額達4.6億美元，疫情期間也維持3億美元以上的水準。然而，自從邊境管制解封過後，2023年國人至日本旅遊人數達423萬人次，較2022年35萬人次增約11倍，加上日圓兌美元貶幅相對較大，國人至日本當地購買化妝品，壓縮對日進口需求，致2023年起法國躍居我國化妝品最大進口國，日本則退居第2。另外，隨韓流文化盛行，加上價格相對親民及產品多樣化，2023年起南韓超越美國，躍居第3，美國則退居第4。