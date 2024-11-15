川普再度當選美國總統後，大力支持他的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也跟著更加受矚，之後還將領導全新成立的政府效率部門，誓言改革腐敗官僚體系。另一家馬斯克創建的美國太空探索技術公司（SpaceX），似乎也有意加速進軍商業民航的計劃，比如透過太空飛行，在短時間內就將乘客運送到其他國家。
綜合《每日郵報》等外媒報導，近日國外1名網友，在社交平台上重新轉載一條發布於2017年的影片，暗示川普新政府領導下的美國聯邦航空管理局（FAA），將在數年內批准SpaceX的一項服務，讓人們可透過星艦（Starship）升空進入地球軌道，在1小時內於地球上的城市間穿梭，比如從倫敦飛紐約僅需29分鐘，從香港飛往新加坡亦僅需22分鐘，從紐約到上海則需39分鐘。
對此，馬斯克則在該則貼文下方回應稱：「現在成為可能（This is now possible）」，凸顯在川普勝選、重返白宮後，他離實現SpaceX星艦火箭「地球到地球」太空旅行的願景也更加接近。
當時該影片發布時，Space曾解釋道，由於軌道上的重力較低，乘客必須被固定在座位上，可能無法如廁，但若該計畫最終成真，飛行時間將短到無需廁所、空服員和用來處理食物的空間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，馬斯克則在該則貼文下方回應稱：「現在成為可能（This is now possible）」，凸顯在川普勝選、重返白宮後，他離實現SpaceX星艦火箭「地球到地球」太空旅行的願景也更加接近。
SpaceX由馬斯克於2002年創辦，目標是降低太空運輸的成本，甚至進行火星殖民，目前SpaceX已具備製造、發射、回收、運載火箭等能力，並且能夠發射載人飛船以及衛星系統進入各種軌道。
當時該影片發布時，Space曾解釋道，由於軌道上的重力較低，乘客必須被固定在座位上，可能無法如廁，但若該計畫最終成真，飛行時間將短到無需廁所、空服員和用來處理食物的空間。