全球矚目的老拳王泰森（Mike Tyson）與網紅保羅（Jake Paul）炒作已久的世紀之戰，即將在台灣時間明（16）日早上9點開打，稍早的賽前過磅記者會中，更是爆發衝突，拳王泰森直接賞給Jake Paul一個大耳光，衝突畫面全被拍下。
全球影音串流平台龍頭 Netflix 宣布，將舉辦老拳王泰森（Mike Tyson）與網紅保羅（Jake Paul）的一場拳賽，原先賽事是在今年7月20日舉辦，但當時已經 58 歲的泰森身體有狀況，因此賽事延遲至美國時間 11 月 15 日展開。
本場比賽將透過 Netflix 進行全球現場實況轉播，稍早官方也舉辦賽前過磅記者會，雙方更在互視環節爆發衝突，老拳王泰森直接用力賞了可以當他孫子的Jake一個大巴掌。
不過Jake被賞完巴掌後，卻直接嶄露笑顏，後續更透過麥克風嗆聲「我會打爆泰森，他剛剛的攻擊就像是X子一樣軟弱。現在已經是私人恩怨了，他必須得死。」
老拳王泰森復出打世紀之戰！嘴砲型網紅Jake戰績不俗
由27歲網紅保羅（Jake Paul）對上58歲老拳王泰森（Mike Tyson），這場相差31歲的世紀之戰，在開打前就被戲稱是爺孫拳賽，泰森年紀已經可以當保羅的爺爺了。
再翻看兩人的格鬥戰績，58歲老拳王泰森（Mike Tyson）在巔峰時期，是全球公認的最強大拳擊手，在20歲就已經成為重量級冠軍，職業生涯共贏下50場比賽，其中更有44場是以K.O.方式擊潰對手。
但邁入中年之後，泰森近年來唯一有拳賽出賽紀錄的時間，需要回歸到4年前的2020年11月，對決瓊斯（Roy Jones Jr.），當時是以和局收場，再加上近年出現健康疑慮，是否能安全完賽也是許多粉絲擔憂的點。
而27歲保羅（Jake Paul）近年從爭議網紅改當拳擊手，專門為拳擊圈製造話題，炒作話題讓出場費飆升，這場對決泰森的比賽，也是他的傑作之一。過去保羅曾打過10場職業賽事，對手包含前NBA灌籃王羅賓森（Nate Robinson）、拳擊手布爾蘭（Ryan Bourland）等人，總戰績為9勝1敗，但其中也不乏有爭議判決。
泰森vs.保羅世紀拳賽觀看方式
轉播平台：Netflix獨家（點此）
時間：台灣時間11月16日上午9點
預計時長：4小時35分
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爺孫拳賽即將開打！賽前記者會爆衝突
全球影音串流平台龍頭 Netflix 宣布，將舉辦老拳王泰森（Mike Tyson）與網紅保羅（Jake Paul）的一場拳賽，原先賽事是在今年7月20日舉辦，但當時已經 58 歲的泰森身體有狀況，因此賽事延遲至美國時間 11 月 15 日展開。
本場比賽將透過 Netflix 進行全球現場實況轉播，稍早官方也舉辦賽前過磅記者會，雙方更在互視環節爆發衝突，老拳王泰森直接用力賞了可以當他孫子的Jake一個大巴掌。
不過Jake被賞完巴掌後，卻直接嶄露笑顏，後續更透過麥克風嗆聲「我會打爆泰森，他剛剛的攻擊就像是X子一樣軟弱。現在已經是私人恩怨了，他必須得死。」
老拳王泰森復出打世紀之戰！嘴砲型網紅Jake戰績不俗
由27歲網紅保羅（Jake Paul）對上58歲老拳王泰森（Mike Tyson），這場相差31歲的世紀之戰，在開打前就被戲稱是爺孫拳賽，泰森年紀已經可以當保羅的爺爺了。
再翻看兩人的格鬥戰績，58歲老拳王泰森（Mike Tyson）在巔峰時期，是全球公認的最強大拳擊手，在20歲就已經成為重量級冠軍，職業生涯共贏下50場比賽，其中更有44場是以K.O.方式擊潰對手。
但邁入中年之後，泰森近年來唯一有拳賽出賽紀錄的時間，需要回歸到4年前的2020年11月，對決瓊斯（Roy Jones Jr.），當時是以和局收場，再加上近年出現健康疑慮，是否能安全完賽也是許多粉絲擔憂的點。
而27歲保羅（Jake Paul）近年從爭議網紅改當拳擊手，專門為拳擊圈製造話題，炒作話題讓出場費飆升，這場對決泰森的比賽，也是他的傑作之一。過去保羅曾打過10場職業賽事，對手包含前NBA灌籃王羅賓森（Nate Robinson）、拳擊手布爾蘭（Ryan Bourland）等人，總戰績為9勝1敗，但其中也不乏有爭議判決。
泰森vs.保羅世紀拳賽觀看方式
轉播平台：Netflix獨家（點此）
時間：台灣時間11月16日上午9點
預計時長：4小時35分