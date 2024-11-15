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15日上午11時許，苗栗市某國小一名就讀5年級的女學生，於下課時間不明原因從3樓墜樓，校方緊急通報警消到場，女學生意識清楚、手腿骨折，被送醫救治中，詳細墜樓原因正積極釐清中，而苗栗縣長鍾東錦獲悉消息後，也立即前往醫院探視了解狀況。據了解，該名女學生疑似從學校北棟校舍墜樓，救護人員獲報趕抵，初步檢視，女學生手腳閉鎖式骨折、有吐血等狀況，被緊急送往大千醫院急救中。目前校方與警方正持續釐清墜樓原因，也將調閱監視器追查。