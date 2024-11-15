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富邦集團董事長蔡明忠今（15）日獲頒台大名譽法學博士學位，台大校長陳文章大讚其在金融、電信、電商、公益、永續等領域成就非凡。蔡明忠幽默表示，昨晚是洞房花燭夜以外，最緊張的一夜，他將榮耀獻給父親蔡萬才，「謝謝他當年把年少貪玩的我帶回台大！」台大96週年校慶盛大登場，台大校長陳文章頒授富邦集團董事長蔡明忠名譽博士學位，台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等眾多貴賓到場祝賀，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興等家族成員齊聚觀禮。陳文章表示，蔡明忠在金融、電信、電商、公益、永續發展等領域，有著卓越的成就與貢獻，以創新的精神帶領富邦集團成為國際化的企業，並以多元化的投資和經營，為台灣產業打下穩健深厚的基礎。3大重要成就以帶領台灣本土品牌金融國際化為首當其衝，引富邦從小型產險公司發展成為台灣資產規模第二大、市值第一大的金融控股公司。第二，蔡明忠在電信領域持續創新，領導台灣大哥大成為台灣第一家新世代科技電信公司，朝國際級科技電信集團邁進；在電商領域則帶領momo高速成長，打造台灣電商數位生活圈，為台灣在地兩千萬人的生活提供美好消費體驗。第三，蔡明忠堅持永續經營，富邦金控為再生能源倡議會員，率先承諾至2040年海內外全營運據點百分之百使用綠能，且為亞洲覆蓋率最高的金融機構，同時也多年入選道瓊永續指數。陳文章指出，蔡明忠不僅是成功的企業家，同時也是具社會責任感的慈善家與教育家，秉持取之於社會、用之於社會的理念，長期投入公益慈善與教育文化，也投下巨額資金支持台灣高鐵、台北文創等重大建設，並積極推動體育與文化藝術發展，以創新理念與行動推動文化創意與青年創業。蔡明忠表示，名譽博士學位是至高無上的榮耀，感謝母校的厚愛，父親蔡萬才（富邦集團總裁）和弟弟蔡明興都有幸曾獲得傑出校友的肯定，「父親若尚未辭世，同樣也是法律系畢業的他，比我更有資格獲頒名譽法學博士學位，我將這份榮耀獻給他，謝謝他當年把年少貪玩的我帶回台大！」他提到，父親無論是經營事業，還是回饋社會，都建立了最好的典範，今年是蔡萬才逝世十週年，這十年來蔡明忠時刻思考有沒有違背其叮嚀，所幸富邦集團與旗下企業皆持續穩定成長。對於名譽博士學位頒獎，他前一日跟太太陳藹玲分享心情，「昨晚是洞房花燭夜之外，最緊張的一夜，一直在想自己何德何能能讓母校頒給我名譽博士的學位。」此次能與2022年諾貝爾物理學獎得主、法國科學家Alain Aspect共同獲獎，蔡明忠在深感榮幸的同時，也讚嘆人類偉大的創造力。每一位傑出校友在各自的領域中發展，不變的一點就是堅持，台大真的是人文薈萃，96年來培養的人才，是台灣、對社會的中流砥柱，也讓他自覺未來將擔負更大的責任，日後多為社會做出貢獻，匹配台大名譽博士的學位。