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▲環流降雨會先影響到花蓮以南、高雄以南，預估下午開始，花蓮以南、屏東以南雨勢漸漸大。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風速度減緩，今（15）日雨勢越晚越強，花蓮以南、台南以南首當其衝，由於太平洋高壓逐漸減弱中，路徑出現變數，可能在明（16）日下半天登陸，也有可能在台灣上空消散，今晚到明天將是是否登陸的關鍵期。中央氣象署簡任技正伍婉華指出，輕度颱風天兔，將會以緩慢的速度朝台灣西南方接近，花蓮以南、台南以南首當其衝，風雨越晚越明顯。天兔颱風上午11時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約160公里處，每小時8公里的速度放慢成5公里／小時，預估暴風圈深夜會接觸到南方陸地，它的強度會越來越弱，在減弱過程中，在週六（16日）下半天碰到台灣陸地，可能出海或是台灣上空減弱為熱帶性低氣壓。目前台灣發布海上颱風警報，陸上警報區域高雄、屏東、台東、恆春半島。各國颱風路徑預報一致，明天清晨前往西南方近海慢慢靠近，但由於太平洋高壓減弱中，要看北上的過程颱風減弱狀況，若是明顯減弱，可能緩慢呈現滯留後，朝西南方向移動，也有不登陸的機會，但台東、屏東雨勢一樣明顯。後續路徑是否登陸，今晚到明天清晨將是關鍵。降雨方面，颱風中心從昨天到今天結構減弱，但還是會到來瞬間強降雨，屏東已經出現時雨量30毫米的降雨量，目前還是小區域降雨，颱風逐漸往北北西，這樣的環流降雨會先影響到花蓮以南、高雄以南，預估下午開始，花蓮以南、屏東以南雨勢漸漸大，傍晚以後北花蓮、高雄也會下雨，今天下半天到明天白天是降雨巔峰。提醒大家台東、恆春將會出現局部性大雨，預估花蓮以南、高雄以南降雨外，台東、恆春半島、屏東山區有局部性豪雨，花蓮、屏東平地、高雄局部性大雨。颱風離開以後，週六（16日）下半天颱風漸漸減弱，雨勢減緩，週日（17日）東北季風增加強影響，改成北部、東北部雨勢明顯，尤其北台灣雨勢明顯，其中基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區可能有局部性大雨，水氣更多雨勢會更明顯，提醒民眾要注意。