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▲中華隊拿下二連勝。（圖／記者朱永強攝）

世界棒球12強賽預賽，中華隊擊敗韓國、多明尼加拿下2連勝暫居B組榜首，超乎預期表現引起日韓媒體高度關注，也逼得韓國隊開始「排列組合」試算對戰局勢，今天重頭戲「日韓大戰」，若韓國輸球，恐高機率出局。韓國媒體《體育朝鮮》苦嘆，中華隊2連勝讓韓國度晉級蒙上陰影，並分析目前戰況，目前中華隊2連勝排榜首，日本1勝0負居次，多明尼加、韓國1勝1負並列第3，澳洲0勝1敗排第5，古巴2連敗墊底。由於6隊取前2名才能晉級，韓媒假設實力公認最強的日本5戰全勝，中華隊目前贏下韓國、多明尼加，有機會再打敗古巴和澳洲，以4勝1負出線，韓國就無緣晉級。韓媒分析，今天「日韓大戰」韓國隊非贏不可，若輸球，接下來對陣澳洲與多明尼加都要贏才贏，還得看中華隊臉色，輸澳洲或古巴至少一場，並希望多明尼加擊敗日本，讓B組陷入如A組般的混亂狀況才有一絲希望晉級。2連勝的中華隊目前還不能掉以輕心，今日休兵一天，後天週六對決日本，週日迎戰澳洲，下週一最後一戰則交手古巴。目前颱風天兔逼進台灣，若台北市宣布停班停課，當天賽事將立即暫停，待後續公告。