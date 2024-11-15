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▲陳思璇臉書最後一篇貼文，在2022年9月時發布，當時她發文宣傳乳癌攝影檢查。（圖／陳思璇臉書）

▲陳志強（中）曾在網路上分享和陳思璇（右）、女友曾智希（左）聚餐的合照。（圖／陳志強臉書）

即將滿50歲的前「長腿名模」陳思璇，以113公分修長美腿著稱，當年因美腿成為模特圈亮眼的女神，後來成功轉型進入演藝圈，然而近年來她逐漸淡出螢光幕，還傳出已經祕密生子的消息，不過被她本人否認。近日有媒體直擊陳思璇現身台北市知名米其林一星日式料理店，與友人聚餐敘舊。當天中午，她穿著寬鬆休閒的衣服現身，臉頰圓潤微帶嬰兒肥，餐後臉上泛著微醺紅暈，看起來比過去多了些許肉感，身形也大了一號、顯得豐腴，整個人散發出濃厚女人味。根據《壹蘋新聞網》報導，陳思璇與朋友聚餐當日選擇輕鬆裝扮，但外型看來比以往圓潤許多，臉龐上也多了一些嬰兒肥，與過去纖細的形象略有不同。然而保養得宜的她完全看不出即將步入50歲，仍擁有凍齡般的細膩肌膚。陳思璇最後一次更新社交平台是在2022年9月，當時她發文宣傳乳癌防治，並於同年拍攝美腿保養品牌廣告。2023年陳志強也曾幾度在網路上分享和她聚餐的畫面。儘管多次傳出祕密生子的消息，陳思璇始終否認，對私生活持低調態度。▲陳思璇過去以一雙113公分的大長腿著稱。（圖／陳思璇臉書）