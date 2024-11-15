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▲新加坡駐台辦事處副代表蕭偉雄，日拜會立法委員林岱樺辦公室。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

新加坡駐台辦事處副代表蕭偉雄，日前拜會立法委員林岱樺辦公室，雙方就經濟發展與城市治理交換意見。由於高雄市與新加坡均是國際上著名的港口城市，林岱樺於會中向蕭偉雄提出包括希望雙方共同推動半導體人才培育與新創交流、發展高科技農業並拓展東協市場、建立對科技移民的友善政策等三大合作方向，均獲得蕭偉雄正面回應。林岱樺表示，高雄與新加坡有三個相同之處。首先，同樣重視新創育成與人才招攬，也都具備海空雙港與半導體產業。並且，同樣面臨少子化與老年化的挑戰。因為雙方感同身受，所以更應加強合作。例如，高雄與新加坡均有海空雙港優勢，兩座城市也擁有先進的半導體產業，配合全球供應鏈重組的趨勢，雙方未來在科技業物流上具有互補的優勢。而高雄在在農業上已發展可通過國際檢疫的農產，可滿足新加坡華人在節慶與日常的需求，未來的高雄市政府可對新加坡擴大芭樂、香蕉等農產品的出口。林岱樺也指出，高雄市近期獲金管會列為資產管理中心的計畫地點，而新加坡在資產管理的規模已達台幣132兆元，台灣今年上半年也對新加坡投資31.2億美元。對於同是港口城市的高雄，新加坡的成功經驗值得借鑑。過程中，林岱樺也特別向蕭偉雄請教新加坡的公共住宅政策，新加坡目前有八成民眾「住者有其屋」，且因為政府維護「組屋」，所以社宅永遠不會變成貧民窟，並且讓照顧家人的住戶更容易申購。林岱樺認為，隨著高雄市的經濟發展，有越來越多的青年選擇移居高雄，因此未來的高雄市政府可參考新加坡經驗，透過高效率的規劃與都更增加社宅供給，讓更多科技新移民可以在高雄安居樂業。