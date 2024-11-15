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男子劉志明2014年對一名退休女老師強盜性侵，上個月引用大法官的113年憲判字第8號，認定「隨機殺人並非預謀殺人」，不屬於「最嚴重」犯罪情節而不得判死，無期徒刑判刑確定。國民黨立委吳宗憲批，大法官冷血無情，對受害者家屬造成二度傷害，呼籲12月3日「白玫瑰運動」，大家一起上街，讓正義之光照亮黑暗。吳宗憲今（15）日在國是論壇指出，這是大法官在嚴格限縮死刑條件造成實質廢死下，第一個逃死的案件，廢死派的大法官想方設法地為37個死刑犯逃死，如此堂而皇之地在保護加害者的人權，卻對被害者及其家屬所受到的苦難置若罔聞，該如何彌補、保護更是隻字未提。吳宗憲說，政府本應盡力保護百分之99.99以上的多數人安全，而不是極少數被告的人權，甚至為了這不到0.001%泯滅人性的罪犯，犧牲掉大多數人的權益，這難道就是執政黨口中的公平正義？這次國民黨提案修《憲法訴訟法》，就是要避免只剩「個位數」的大法官成了護航政府的打手，關乎人民的基本權事項何其重大，絕不能淪為遭少數人所把持的政治利益。吳宗憲也呼籲，在慘案發生10年後的12月3日，將有一場「白玫瑰運動」，向政府主張他們的訴求，別讓白玫瑰染上血色，請大家站上街頭、一同響應，一起前進司法院，為被害者發聲，讓正義之光照亮黑暗。