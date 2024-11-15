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即將重返白宮的美國前總統川普在選戰期間曾屢次提到，他在重返白宮後的首日，將簽署行政命令終止「出生公民權」，強力打擊那些試圖透過生育旅遊產下「定錨寶寶」的外國民眾。不過，這項行政命能否通過，美國律師認為屆時的訴訟戰可能會打上好一陣子，且川普不見得能獲勝。根據NBC報導，川普去年5月曾在一段競選影片中提到，「美國是世界上唯一一個即使父母都不是美國公民，甚至沒有合法居留權，未來出生的孩子在父母闖入美國土地的那一刻，就能自動成為公民的國家」。川普當時放話，將在就任總統的第一天簽署一項行政命令，確保無合法身份的父母所生的孩子，在美國不會被視為美國公民。美國憲法第十四修正案明確規定授予在美國領土出生的人公民權，提到所有在美國出生或入籍並受其管轄的人都是美國公民，若川普發布行政命令封禁，美國公民自由聯盟律師賈德瓦特(Omar Jadwat)認為，進入訴訟幾乎是肯定的。報導引述移民研究中心執行董事克里科里安（Mark Krikorian）的說法指出，若川普實施該行政命令，最高法院很可能會做出不利於他的決定。一旦川普輸掉了這場官司，那麼下一步就很明確了，需要努力啟動修改憲法的艱難進程。NBC指出，按照川普先前的說法，至少有一位父母具公民或合法居民身分，孩子才能獲得美國公民身分，他也認為這項命令將解決所謂的「生育旅遊」問題，即共和黨人聲稱人們即將生產時來到美國，以確保孩子出生時成為美國公民。川普競選團隊表示，川普將命令社會安全管理局拒絕向父母沒有移民身分證明的新生兒發放社會安全號碼，同時將就護照向國務院發出類似的命令。克里科里安表示，他尚未與川普競選團隊討論該政策，而這不需要國會採取任何行動，會立即引發訴訟，且在短時間內將法律問題升高至最高法院。NBC指出，萬一川普的計劃全面生效，實際實施起來可能會很棘手，因為聯邦機構不一定能掌握移民身份，不僅需要獲取與新生兒有關的資訊，相關資訊可能也很難確定，例如可能不知道父母其中一方的移民身分。