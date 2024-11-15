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新北地檢署檢察官於本月13日前指揮新北市調處、新北刑警大隊至新北市三重及蘆洲等地搜索，查獲詐騙機房，當場查扣33萬現金及一輛賓士車，檢警也起出嫌犯製作的交友詐騙攻略教戰手冊，一共逮捕20人，警訊後移送新北地檢署偵辦，檢方向法院聲請陳姓主嫌及其他3名共犯，羈押獲准，其餘16人諭令交保候傳。根據了解，以陳姓男子為首的愛情詐騙集團，假冒年輕貌美和俊俏的男女直播主，與被害人聯繫後，誘騙投資購買虛擬幣，或在直播平台抖內直播主的方式詐騙，他們還成立公司，由高姓共犯擔任公司負責人。檢警調查發現，自2022年起，陳姓嫌犯在新北市三重區設立詐騙機房，陸續招攬高男擔任公司負責人及集團成員共20人，透過機房網路設備，以面容姣好女子與不特定被害人攀談培養感情，誘騙投資購買虛擬貨幣。陳姓嫌犯也很狡猾，如果被害人上鉤，還會改變詐欺手法，使用交友軟體或LINE加入不特定被害人帳號，假冒俊帥貌美年輕直播主與被害人搭訕、攀談，再依「交友攻略」腳本與被害人培養感情，誘使被害人在直播平台抖內（Donate）直播主，若被害人抖內達一定金額，即安排直播主出面與被害人見面，讓被害人深信不疑，持續加碼抖內。一旦被害人察覺受騙或財力透支，詐團成員就會冷落或封鎖被害人，使被害人求償無門。檢方認為，陳姓嫌犯等4人，涉犯3人以上共同以網際網路，對公眾散布而犯詐欺取財及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向新北地院聲請羈押禁見獲准，其餘詐騙集團成員莊姓男子（27歲）等16人，則分別諭令交保候傳。