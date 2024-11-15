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富邦集團董事長蔡明忠今（15）日獲頒台大名譽法學博士學位，他於台大96週年校慶典禮上回憶與父親蔡萬才的往事，以及自己從被人要求到自我要求、自律到他律的成長歷程，「謝謝父親當年把年少貪玩的我帶回台大！」蔡明忠表示，接下來的日子，若能真正做到爸爸留下來的「工作三信條——誠信、勤儉、謙和」的精神，自己將會有一個非常圓滿的人生。台大96週年校慶盛大登場，台大校長陳文章頒授富邦集團董事長蔡明忠名譽博士學位，台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等眾多貴賓到場祝賀，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興等家族成員齊聚觀禮。會中，蔡明忠指出，名譽博士學位是至高無上的榮耀，感謝母校的厚愛，他認為，父親蔡萬才若尚未辭世，比自己更有資格獲頒名譽法學博士學位，他將這份榮耀獻給父親，「謝謝他當年把年少貪玩的我帶回台大！」蔡明忠回憶與父親的往事，他提到，蔡萬才是一位非常傳統的嚴父，「直到他過世以後我才知道，他對我有更高的期待。」蔡明忠坦言，會去唸台大法律系其實是父親的傑作，大學原本念東海企管，他提到那是他第一次離家，是一生中最自由最快樂的時光，但在上了一學期的課後，父親已為他準備好家教，要他考台大法律系的插班考試。之後，父親安排他到美國留學，畢業後，蔡明忠考取東京海上保險公司，度過一段精彩且快樂的海外工作時光，直到父親一通越洋電話把他叫回來：「富邦正在籌備公司20週年，你也差不多該回來了！」蔡明忠表示，回台的原因一方面是由於父命難違，另一方面也讚嘆富邦已有20年的歷史，開始思考自己應該要加入幫點忙，「常聽人說，老臣輔佐少子，我父親卻選擇相信自己的兒子。」他提到，今天之所以能成為自己，有很大部分歸於父親的規劃，蔡明忠也從被別人要求，內化到被自己要求，從他律的日子，到體認到自律的重要性，「沒想到我會隨著年紀，對家庭、事業的責任心越來越重。」蔡明忠在台大96週年校慶上，勉勵大學生在踏入社會後，最重要的是誠實面對自己，吾日三省吾身，並以最大的包容與愛心面對世界，從自己身邊最親的人做起，往外去擴散到人群。他說台大名譽博士是替父親得的，父親在天上一定很開心兒子幫他完成願望，接下來的時光，若能真正做到父親留下來的「工作三信條」誠信、勤儉、謙和，「我想我真的會有一個非常圓滿的人生。」