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▲畢書盡公司正式聲明，揚言要對網路上的流言蜚語提告。（圖／畢書盡臉書）

▲畢書盡在2020年2月宣布結婚，同年7月迎來女兒的誕生。（圖／畢書盡臉書）

39歲歌手畢書盡（Bii）即將在12月發行新專輯，近日卻爆出和前東家老鷹音樂有合約糾紛，提前解約挨告，畢書盡遭求償3千萬元，也因此和老闆李亞明的兒子兼好友李玉璽鬧翻，不只如此，社群平台Threads上，有一名女性爆料許多對畢書盡私生活相當不利的指控，對此畢書盡經紀公司今（15）日正式發表律師聲明，強調一切都是「惡意中傷」，不會再容忍退讓，將會找律師追究法律責任，也呼籲網友自重、不要以訛傳訛，任意散佈不實謠言，以免觸法。一名女網友近日在Threads上發表了一些關於畢書盡新聞的評論，除了替畢書盡的前公司、前經紀人打抱不平以外，女網友還指出前公司幫畢書盡掌管財務的原因，是因為「畢書盡本人要求」等等。往前翻貼文又發現從今年4月開始，該女網友以寫小說的方式，述說一對曾交往8年的男女從剛認識、陷入愛情、到之後男方酒後暴力、劈腿閨蜜等故事，有不少網友猜測這位女網友應該就是畢書盡的前女友，而雖然故事開頭就有表明「小說內容純屬虛構，如有雷同純屬巧合」，但還是引發了網友們的討論。畢書盡經紀公司為了捍衛畢書盡的清白，今日正式發表律師聲明，表示原本保持沉默是因為期待謠言止於智者，但如今越來越多誇張不實的言論，已經傷害到畢書盡的名譽，因此公司不會再容忍退讓，將會委託律師事務所追究法律責任。公司也呼籲網友們自重，請勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，以免觸法。畢書盡在2019年5月被拍到有女友，之後公開認愛交往8年的女友Jessie，2020年2月無預警宣布結婚、同年7月生下女兒，當時大眾都一度以為他的結婚對象，就是和他交往8年的女友Jessie，後來才知道和他結婚的，其實是交往不到一年的「H小姐」，令不少人頗為震驚。