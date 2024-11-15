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▲楊謹華對於告五人的〈從未見過的海〉也很有共鳴，回想起剛進入演藝圈的狀況。（圖／Netflix提供）

新一代天團告五人勇奪今年金曲獎後，神曲製造神手創作力持續爆發，從先前的《華燈初上》到今年的《影后》，他們以極具感染力的樂章為劇集注入靈魂，掀起話題熱潮。告五人在《影后》中的插曲〈從未見過的海〉，在影集中揭露史艾瑪（林廷憶飾演）的心聲，引起廣大迴響，這首歌也讓告五人自己回想起，當年表演台下只有5個觀眾的辛酸過去。〈從未見過的海〉在《影后》首集便登場，以音樂為史艾瑪揭開心聲，帶觀眾沉浸於她的追夢旅程，將劇情與音樂完美銜接。導演嚴藝文分享：「〈從未見過的海〉光是歌名就道出了史艾瑪的渴望，這片『從未見過的海』，是她的嚮往！這首歌代表了每個階段的史艾瑪，真的非常畫龍點睛！」隨著劇情推進，史艾瑪逐步邁向人生新篇章，飾演史艾瑪的林廷憶也分享：「〈從未見過的海〉令人想起在追逐夢想的時候有過的茫然，還有完成目標後暫時的無助，感覺是徬徨但又充滿新希望溫柔的歌。」而剛奪下金鐘女配的《影后》女主角楊謹華，飾演一位一出道就成名，如今卻失意落魄的過氣女明星周凡，收放自如的演技備受討論。而楊謹華演出過的多部戲劇，都和告五人很有緣分，從《華燈初上》到《影后》，多次強強聯手。對於與告五人再次結緣，楊謹華表示：「聽到告五人〈從未見過的海〉，搭配著劇中史艾瑪對於成為女演員的憧憬和為追夢奮不顧身的畫面，其實就有種被拉回當初自己剛進入演藝圈時的感受跟氛圍，是很有共鳴的，相信這首歌也能給正在追夢的人們力量！」而告五人平時忙著「宇宙的有趣」世界巡演，但也緊跟時事，完全沒有漏掉《影后》的每一集，還生怕在社群平台上被暴雷劇透。告五人對於各位影后的精湛、細膩演技也讚嘆不已，他們直說：「看《影后》裡演員為了夢想使出全力，無所不用其極，也回想起決定組團的那一刻，還記得初登場時擔心台下沒人，連家人都call來當觀眾。」3位團員從不同的人生軌跡中相遇，從台下5個觀眾唱到數萬人，持續踏上那片從未見過的海。告五人也感謝嚴藝文導演的邀請，很期待未來再攜手合作，共同為角色詮釋心境。