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2024世界12強棒球錦標賽，美國隊今（15）日在A組預賽最後一天交手墨西哥，最終美國此戰團隊展現出兇猛的打擊火力，全場敲出16支安打，包含4發的全壘打，其中大物新秀Ryan Ward個人貢獻單場雙響砲，美國隊今天推派44歲老將Rich Hill掛帥先發，至於墨西哥則是派出Luis Miranda應戰，但美國隊反攻來得很快，2局上靠著Termarr Johnson的2分砲，將比數改寫為2：1，並開啟連5局得分的攻勢，最，終場就以12：2提前擊敗墨西哥，收下前進超級循環賽的門票。稍早中南美洲的勁旅委內瑞拉，以11：0擊敗荷蘭成功搶下晉級門票，A組剩下美國、墨西哥、巴拿馬的戰績同為2勝2敗，而美國隊今日以12：2擊敗墨西哥後，雖然巴拿馬也以4：3戰勝波多黎各，，因此2隊雖然最終都拿到3勝2敗的戰績，但由美國隊確定晉級複賽。而這場比賽還有一個值得注意的焦點，那就是美國隊44歲老將Rich Hill的表現，，表現相當優異。談到明年是否想回到大聯盟，還是就此高掛球鞋，Hill對此則表示，「我知道自己還能在大聯盟負擔局數，但如果最終沒有機會，看起來也只能這樣。