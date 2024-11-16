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▲▼林口三井Outlet一館2樓走天橋至二館的路線規劃得相當不錯，雖然人潮擁擠但不至於令人煩躁，很順利就能抵達二館入口。（圖／讀者提供）

▲▼林口三井Outlet二館能感受到明亮、全新裝潢的氛圍，且風格與一館大為不同，整體與日式百貨公司十分相似，不僅空間大且各家店舖動線完善，給人舒適的逛街體驗。（圖／讀者提供）

▲雖然林口三井Outlet二館用餐地區有些分散，但普遍位置明確且各有各的特色。（圖／讀者提供）

林口三井Outlet二館（MITSUI OUTLET PARK）10月23日開始試營運，昨（14）日正式開幕，吸引大批遊客前來朝聖。三井Outlet二館這次引進豐富品牌進駐，結合各國美食饗宴，全力打造不同風格新館，《NOWnews今日新聞》也實際採訪到林口當地居民，她表示三井Outlet二館動線、店家及餐廳都規劃地相當完善，且風格明亮、寬敞，給人舒適的逛街體驗，但仍有周遭交通壅塞、營業時間等缺點。《NOWnews今日新聞》記者實際訪問林口當地居民C小姐，她透露自己在三井Outlet二館剛開始蓋的階段就入住正對面，當時還不知道施工處就是要興建二館，直到近一年才陸續收到消息，等候了3年後才終於盼來二館開幕。C小姐表示，在二館試營運期間，她就迫不及待前去參觀，，雖然人潮擁擠但不至於令人煩躁，很順利就能抵達二館入口。三井Outlet二館總樓地板面積共有約2.4萬坪，C小姐直呼，，且風格與一館大為不同，整體與日式百貨公司十分相似，，給人舒適的逛街體驗，，尤其「The Café By 想林口」的空中花園風格更是令人印象深刻。C小姐提到，此次三井Outlet新開二館，，可以感受到業者用心規劃。，一次逛兩館可以大大滿足遊客購物慾，是相當聰明的作法，再加上周邊機能十分不錯，的確讓住在林口、龜山地帶的居民感受更加幸福。不過三井Outlet二館並非沒缺點，C小姐坦言，自二館開幕後，，導致遊客、居民都在爭道，但或許這是因為剛開幕吸引人潮的關係，或許一段時間後就能改善，另外，21點過後就開始趕客，會令顧客感到混亂，實際查詢林口三井Outlet二館Google Maps評價也可見，，159則評論，不少遊客留言「停車場的標示有待加強」、「停車一位難求」、「光想到要排隊繳停車費就不想來了」、「室內空氣品質不佳、有粉塵」等感想。●營業時間：周一至周四 11:00~21:30周五(包含例假日前一日) 11:00~22:00周六至周日(包含例假日) 10:30~22:00●大眾運輸：可搭機場捷運至A9林口站，設有免費接駁車●停車資訊：汽車平日每小時20元、假日40元、機車免費。消費滿千可抵1小時免費停車，憑威秀影城當日電影票根，可折抵3小時。林口人出示證件享平日1小時，假日2小時停車優惠●地址：新北市林口區文化二路一段123號