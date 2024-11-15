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中共中央政治局的前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出本周低調抵台，將迎娶宜蘭羅東博愛醫院第三代，也是已過世的羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女；由於薄瓜瓜身分特殊，引起國安單位關注。曾任重慶市委書記的薄熙來，當時是中共國家主席習近平角逐大位的最大對手，但後續因一連串事件而落馬，2013年9月被以犯受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪，被判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。薄熙來之子薄瓜瓜在國外留學期間結識許文政孫女，感情因而萌芽，兩人交往多年，今年決定情定終身，而薄瓜瓜在本周持英國護照低調抵台，赴宜蘭拜會女方家長，今上午更前往博愛醫院進行健檢；值得關注是，薄瓜瓜來台，引起警方及相關單位注意、派員隨行。許文政除了是羅東博愛醫院創辦人外，同時也是地方政壇大老，曾任兩屆縣議長、總統府國策顧問、資政等要職，他於2019年辭世，享壽95歲，並將博愛醫院交由兒子許子文經營，目前則再交棒許子文的兒子許豪擔任執行長。