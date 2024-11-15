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▲今（15）日西半部內陸、北部及南部風力普遍偏弱、大氣擴散條件不佳，導致PM2.5濃度較高。（圖／取自「觀氣象看天氣」）

今（15）日台中、桃園以北地區空氣品質亮橘燈！天空一片灰濛濛，事實上，今（15）日受背風渦旋影響，導致西半部內陸、北部、南部普遍較弱，大氣擴散條件不佳，PM2.5濃度較高，要等週六（16日）下半天中部以北空氣品質才有機會好轉，不過週日（17日）東北季風南下，中南部變弱風區，是下一波需要留意空氣品質的地區。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天受背風渦旋影響，西半部內陸、北部及南部風力普遍偏弱、大氣擴散條件不佳，導致PM2.5濃度較高；僅西部沿海地區陣風較強，PM2.5濃度稍微低了一些，可能要等天兔再接近一點空品才會改善，提醒西半部、北部及南部地區外出要攜帶口罩。中央氣象署簡任技正伍婉華也提到，天兔颱風目前以緩慢的速度朝台灣西南方接近，背風面的，等明天颱風逐漸靠近後，中部以北空氣品質有望好轉，不過到了週六下半天隨著颱風移動到東部外海，加上東北季風即將南下，根據環境部官網，今日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，建議空氣品質不佳的地區，可盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，建議避免長時間劇烈運動，減少戶外活動，敏感族群請多加注意防護。