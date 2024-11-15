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▲今（15）日下午，T1官方宣布打野選手Oner正式續約成功。（圖／翻攝T1臉書）

▲昨（14）日則是可愛輔助Keria率先官宣續約。（圖／翻攝T1臉書）

▲T1教練團重要人物Roach因為要當兵而離隊。（圖／翻攝T1臉書）

2024年《英雄聯盟》全球總決賽由 T1 連續兩年摘下「沉重王冠」，捧起召喚師獎盃，Faker也拿到生涯第五冠，而且他們更以「ZOFGK」相同陣容完成史無前例的同陣容連霸。本賽季除Faker外所有人合約到期，許多粉絲也期盼這歷史最強5人能繼續一同奮戰，今日稍早T1也宣布，打野 Oner 續約成功，但是卻有另一位團隊中的關鍵成員離隊了。英雄聯盟史上只有2次二連霸紀錄，第一次是T1在SKT時期的S5和S6達成，第二次則是S13和S14的T1，其中只有這兩年的冠軍賽，T1陣容完全沒有變動過，是以Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria所組成的「ZOFGK」戰隊所達成，而且他們還是連續3年都進入總冠軍賽，只是第一次在2022年慘遭DRX上演老四傳奇（LCK第四種子）。不過2024年，則輪到T1上演老四傳奇，他們一掃在LCK聯賽內的掙扎狀態，成功在總冠軍賽上以3：2擊敗LPL的BLG奪冠，粉碎LPL期盼十多年的全華班奪冠希望。在達成史無前例的相同陣容二連霸後，「ZOFGK」五人組人氣再創巔峰，但由於除了「沙皇」Faker之外，4位「沙兵」小將的合約都在今年到期了，過去英雄聯盟隊伍奪冠後，選手身價都會大漲，隊伍很難保持原陣容。今（15）日下午，T1官方宣布打野選手Oner正式續約成功，合約已簽訂至 2026 年。而在昨（14）日則是可愛輔助Keria率先成功續約，同樣續約到2026年。目前T1只剩下上路Zeus、下路AD Gumayusi兩人還沒有宣布續約消息。雖然「ZOFGK」續約進度已達2/4，但在教練後勤團隊中，重要的人物Roach也在今（15）日被T1官宣離隊，原因是Roach準備要去當兵了。過去Roach在後勤給予選手許多重要的戰術建議，都曾透過Mic check被粉絲知曉，因此Roach的人氣也相當高，許多粉絲對他的離隊也感到相當不捨。