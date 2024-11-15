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▲YOASOBI演唱會門票第三次抽選結果公布。（圖／好玩專賣店）

▲YOASOBI兩場台北小巨蛋演唱會門票一票難求。（圖／好玩國際文化）

日本大勢雙人樂團YOASOBI將於明年三度來台公演，2月8日、9日首次登上台北小巨蛋開唱，吸引60萬人搶購2萬張實名制門票，官方陸續清出有登記但未付款的票券，今（15）日中午12點公布最後一波敗部復活名單，有中選的網友囂張發文，稱自己只是好玩而登記，不會去繳費，疑似被罵到刪文。一位在第三波抽籤名單幸運中選的網友發文：「YOASOBI抽到欸！但我沒有要去，單純登記爽的！」還附上3個害羞的表情符號，態度狂妄，據了解，該網友登記黃3B區域、3880元的票種，截圖刻意把名字塗掉，但貼文發出沒多久即隱藏或刪除，讓人不解其動機為何。雖然該網友立即將個人檔案設為不公開，但中籤的票券頁面已經被截圖放上Threads，YOASOBI粉絲群起撻伐：「徹底放棄YOASOBI了...抽不到就是抽不到，然後看到不是粉絲抽到，沒有要去還廢文炫耀，有夠不爽」、「敢發就不要刪或改私人啊」、「就是有這種老鼠屎，真心覺得主辦方要有黑名單法則，讓這種人排除在抽選中選名單！」YOASOBI於2019年成軍，由作曲家Ayase、本業為創作歌手的ikura組成，為台灣日音迷們最喜愛的樂團之一，以「小說音樂化」創作聞名的兩人，有「最會創作爆紅歌曲的日本團體」封號，出道單曲〈夜に駆ける〉（向夜晚奔去）MV突破億次點閱，去年為動畫片《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上Billboard全球排行榜冠軍，YOASOBI已經兩度來台舉行公開演出。演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演演出地點：台北小巨蛋演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統