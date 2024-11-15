南韓昔日曾推出《女神降臨》、《我的ID是江南美人》等探討容貌焦慮的戲劇，11月6日開播的《FACE ME》也是相似題材，找來相差11歲的李民基（39歲）、韓智賢（28歲）首度搭檔演出，2人透過傷口、整形等線索，共同揭發一起命案的真相。
《FACE ME》故事介紹 靠「整形」抓犯人
《FACE ME》講述冷靜的整形外科醫生車正宇（李民基 飾），與熱情的重案組MZ世代刑警李旼瑩（韓智賢 飾），一同透過「重建犯罪受害者」的修復整形手術，追查案件真相的醫學劇。劇中包含男性因性別認知障礙隆胸、受暴女勇於揭露家暴與詐騙犯等等，社會議題與情感深度兼具，甫開播就引起討論。
《FACE ME》導演趙祿煥曾擔任夯劇《VOICE 2》共同執導導演，談及選角理由，他強調拍攝前的首要條件，就是希望外貌是很現代，形象很幹練的人，剛好李民基、韓智賢都符合，但與他們相處後，發現2人與形象大不同，「他們其實很有人情味，有這個經驗後，也讓我體悟到外貌果然只是偏見而已」。
鼓勵女性保護自己 被欺負「不要逃避」
劇中厲害的是，李民基只要看到傷口，就能還原現場犯案情況，一場韓智賢希望對方能透過醫術幫助受暴女取證的情節，他除了鼓勵受暴女勇於面對困難取證，更將醫療情形交予警方，證明女方是惡意被男方施暴，因此讓案情逆轉，李民基瞬間成為全民英雄，這場戲也讓韓網討論炸鍋，認為每一個女性都要好好保護自己，面對家暴，都要尋求專業協助，而不是逃避。
《FACE ME》劇情中的反轉也是一大看點，李民基飾演的角色不僅因為一封遺書被迫成為「落水狗」，從全民英雄瞬間變成全民唾棄對象，還在深夜遭到黑衣男子跟蹤並差點遇襲。隨著調查的深入，揭開車正宇失去未婚妻、人生因此變調的悲傷過去；韓智賢飾演的李旼瑩在追查黑衣人時，發現對方竟是熟悉面孔，充滿反轉的情節讓觀眾迫不及待想看下一集。《FACE ME》可至Hami Video收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
《FACE ME》講述冷靜的整形外科醫生車正宇（李民基 飾），與熱情的重案組MZ世代刑警李旼瑩（韓智賢 飾），一同透過「重建犯罪受害者」的修復整形手術，追查案件真相的醫學劇。劇中包含男性因性別認知障礙隆胸、受暴女勇於揭露家暴與詐騙犯等等，社會議題與情感深度兼具，甫開播就引起討論。
《FACE ME》導演趙祿煥曾擔任夯劇《VOICE 2》共同執導導演，談及選角理由，他強調拍攝前的首要條件，就是希望外貌是很現代，形象很幹練的人，剛好李民基、韓智賢都符合，但與他們相處後，發現2人與形象大不同，「他們其實很有人情味，有這個經驗後，也讓我體悟到外貌果然只是偏見而已」。
鼓勵女性保護自己 被欺負「不要逃避」
劇中厲害的是，李民基只要看到傷口，就能還原現場犯案情況，一場韓智賢希望對方能透過醫術幫助受暴女取證的情節，他除了鼓勵受暴女勇於面對困難取證，更將醫療情形交予警方，證明女方是惡意被男方施暴，因此讓案情逆轉，李民基瞬間成為全民英雄，這場戲也讓韓網討論炸鍋，認為每一個女性都要好好保護自己，面對家暴，都要尋求專業協助，而不是逃避。
《FACE ME》劇情中的反轉也是一大看點，李民基飾演的角色不僅因為一封遺書被迫成為「落水狗」，從全民英雄瞬間變成全民唾棄對象，還在深夜遭到黑衣男子跟蹤並差點遇襲。隨著調查的深入，揭開車正宇失去未婚妻、人生因此變調的悲傷過去；韓智賢飾演的李旼瑩在追查黑衣人時，發現對方竟是熟悉面孔，充滿反轉的情節讓觀眾迫不及待想看下一集。《FACE ME》可至Hami Video收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995