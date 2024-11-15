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▲《FACE ME》中，「醫生」李民基（右）合作「警察」韓智賢破案抓犯人。（圖／《FACE ME》KBS官網）

▲韓智賢外表看起來冷酷，但導演說她私下是很有人情味的人。（圖／《FACE ME》KBS官網）

▲劇中，李民基醫術高超，卻因為一件事成了全民唾棄的對象。（圖／《FACE ME》KBS官網）

南韓昔日曾推出《女神降臨》、《我的ID是江南美人》等探討容貌焦慮的戲劇，11月6日開播的《FACE ME》也是相似題材，找來相差11歲的李民基（39歲）、韓智賢（28歲）首度搭檔演出，2人透過傷口、整形等線索，共同揭發一起命案的真相。《FACE ME》講述冷靜的整形外科醫生車正宇（李民基 飾），與熱情的重案組MZ世代刑警李旼瑩（韓智賢 飾），一同透過「重建犯罪受害者」的修復整形手術，追查案件真相的醫學劇。劇中包含男性因性別認知障礙隆胸、受暴女勇於揭露家暴與詐騙犯等等，社會議題與情感深度兼具，甫開播就引起討論。《FACE ME》導演趙祿煥曾擔任夯劇《VOICE 2》共同執導導演，談及選角理由，他強調拍攝前的首要條件，就是希望外貌是很現代，形象很幹練的人，剛好李民基、韓智賢都符合，但與他們相處後，發現2人與形象大不同，「他們其實很有人情味，有這個經驗後，也讓我體悟到外貌果然只是偏見而已」。劇中厲害的是，李民基只要看到傷口，就能還原現場犯案情況，一場韓智賢希望對方能透過醫術幫助受暴女取證的情節，他除了鼓勵受暴女勇於面對困難取證，更將醫療情形交予警方，證明女方是惡意被男方施暴，因此讓案情逆轉，李民基瞬間成為全民英雄，這場戲也讓韓網討論炸鍋，認為每一個女性都要好好保護自己，面對家暴，都要尋求專業協助，而不是逃避。《FACE ME》劇情中的反轉也是一大看點，李民基飾演的角色不僅因為一封遺書被迫成為「落水狗」，從全民英雄瞬間變成全民唾棄對象，還在深夜遭到黑衣男子跟蹤並差點遇襲。隨著調查的深入，揭開車正宇失去未婚妻、人生因此變調的悲傷過去；韓智賢飾演的李旼瑩在追查黑衣人時，發現對方竟是熟悉面孔，充滿反轉的情節讓觀眾迫不及待想看下一集。《FACE ME》可至Hami Video收看。