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MLB紐約洋基強打Juan Soto今年球季結束後成為自由球員，是自由市場上最大咖的選手，目前擔任大都會管理層的Carlos Beltran，近期接受訪問時表示，大都會毫無疑問的會在休賽季進行補強，根據《ON SI》記者Tim Capurso報導指出，大都會將不計代價來爭取Soto的加盟，而《Field Lev-el Media》記者David Brown則預估大都會將會開出一份13年7.2億（約新台幣230億）的天價合約。根據Capurso報導指出，Beltran近期接受波多黎各媒體《Primera Hora》採訪時，透露大都會在休賽季將進行補強，所有在自由市場的球員都是他們的目標，大都會也清楚Soto是每支球隊都想要的球員，因此大都會將會不計代價的爭取Soto加盟大都會。Beltran在採訪中也提到，大都會老闆Steve Cohen是目前聯盟中最有錢的老闆之一，當他跟媒體說球隊要贏球的時候，這段話並不是說給球迷聽，而是他真的想要贏球，今年我在球隊中也看到了這一點。據美媒《The Athletic》指出「爭奪戰已經進入尾聲，Soto將在波士頓紅襪與紐約大都會之間做出選擇，其中紅襪對Soto開價為13年6.11億美元（約199億台幣）。」而《Field Level Media》記者David Brown則預估大都會將會開出一份13年7.2億（約新台幣230億）的天價合約，來追逐Soto。