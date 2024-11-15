我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（15）日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，明定上次修法的施行日期，自公布日實施，避免讓行政院自行決定施行日期，反而藉故拖延。今天院會藍白聯手表決通過，不過特別的是，藍綠白都有立委未投票，其中民眾黨立委黃珊珊未投票。對此，時事評論員蘭萱指出，黃珊珊和國民黨的心結自「藍白合」期間就已經種下，且現在民眾黨內的權力鬥爭等，也都跟黃珊珊無關，「黃珊珊現在真的有點像民眾黨當中的自走砲」。蘭萱今在節目《大新聞大爆卦》表示，很難直接斷言黃珊珊內心的小劇場，不過她和國民黨之間的關係、心結，打從在2024總統大選「藍白合」期間就已經種下，雖然目前因為民眾黨主席柯文哲的關係，在野必須團結，大家看起來合作都很愉快，但基本上這都和黃珊珊沒有直接關係。蘭萱直言，黃珊珊現在真的有點像民眾黨當中的自走砲，連民眾黨內在挺柯的過程中，又或是黨內權力爭奪，也沒有黃珊珊的份，「其實我覺得黃珊珊某個程度已經成為立法院當中的孤鳥，這個部分她有她的一些主張、做法，我想對於藍營、白營，都會有一些不一樣的看法。」