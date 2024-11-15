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民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭到羈押，日前媒體人璩美鳳又爆料遭到柯文哲性騷。北檢13日提訊柯文哲，被發現他以「光頭」造型登場，璩美鳳認為柯文哲是對往事的歉意與承擔，而網紅「四叉貓」劉宇也驚訝發現，柯文哲的老婆陳佩琪同樣將頭髮剪短，掀起網友們議論。不過，媒體人黃揚明指出四叉貓認錯人，更指出陳佩琪不知道柯文哲應訊時理光頭。四叉貓昨日在臉書發文稱「佩琪姐昨天也剪短頭髮了」，並秀出對比照，可以發現一週前，陳佩琪的頭髮相當濃密，像是一頂安全帽十分厚重，但在昨天被捕捉時，卻變成小男生一般，俐落短髮，耳朵都露了出來，也更顯年輕。不過，黃揚明今日上午指出，昨天四叉貓在臉書發了一張對照照片，稱陳佩琪剪頭髮，還煞有其事弄一個對照，但他接獲知情人士說法，指他貼出照片中的短髮女性並不是陳佩琪本人，而是柯媽媽的朋友。建議各家媒體可以再去向與陳佩琪親近的民眾黨幹部查證一下。在遭指認錯人後，四叉貓於臉書道歉。黃揚明今日下午發文指出「稍早我收到陳佩琪託人傳來訊息，並附上這兩天她去北所寄物的照片，因為她沒追蹤我臉書，無法留言」、「陳的友人說，陳佩琪週二其實有去剪髮，而當時她並不知柯文哲週三頂著光頭被提訊的狀況。」