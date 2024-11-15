我是廣告 請繼續往下閱讀

世界12強賽傳統4強隊伍已經有一支「掉隊」，在稍早美國擊敗墨西哥後，確定本屆A組是由美國和委內瑞拉晉級，墨西哥則無緣連3屆晉級。而在B組的戰局方面，韓國也面臨危機，晚上「日韓戰」最好要贏，而且要盡可能贏得多，才能補上首戰輸中華隊的洞。過去前兩屆世界12強的四強隊伍都是一樣的，分別是日本、韓國、美國和墨西哥／韓國1金1銀，在獎牌榜上排名第一，日本拿下1金1銅第2，美國一面銀牌，墨西哥一銅。而這一屆世界12強各隊實力更平均，A組委內瑞拉稍早已經先搶下一張超級循環賽門票，之後焦點「美墨之戰」，美國靠著全場16支安打、包含4發的全壘打，大物新秀Ryan Ward個人貢獻單場雙響砲，提前在第7局就以12：2「扣倒」墨西哥隊，成功搶下A組第2張晉級門票，將與A組第一的委內瑞拉攜手前進東京。如此確定墨西哥這一屆無法參加超級循環賽，也是過去兩屆四強隊伍中第一支無法保住四強席次的隊伍。而在B組方面，韓國隊目前也岌岌可危，晉級之路坎坷。韓國本屆小組賽首戰就爆冷輸給了中華隊，雖然上一場打爆古巴，但中華隊也拿下多明尼加，所以高麗軍團今天面對日本仍有極大的贏球壓力，若陷入1勝2敗的局面，晉級就不完全操之在己了。