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▲劉德華（右）與林志玲（左）「愛的抱抱」成為金馬獎的經典畫面。（圖／金馬影展YouTube）

▲劉德華（右）在第48屆金馬獎頒獎禮上單膝下跪，為葉德嫻（左）頒發影后獎座。（圖／台視 YT）

▲陳松勇（中）奪下第26屆金馬獎影帝，成龍（右）先是掐住陳松勇的脖子，還衝上台去搶摸一下獎座。（圖／TGHFF YT）

第61屆金馬獎頒獎典禮即將在本月23日舉行，典禮舉辦數10年來，留下無數經典畫面，像是林志玲獻上「愛的抱抱」給梁朝偉和劉德華，堪稱2004年金馬獎最有話題的橋段、2011年天王劉德華單膝下跪獻獎葉德嫻掀典禮高潮、1989年陳松勇拿下影帝寶座，成龍作勢要掐他的畫面也成為金馬經典一幕。《NOWnews今日新聞》特別整理出這些名場面，帶大家回顧金馬獎過往的經典時刻！2004年，林志玲與蔡康永搭檔主持第41屆金馬獎，在揭曉最佳男主角前，林志玲分別給予入圍影帝的梁朝偉、劉德華「愛的抱抱」，她先是禮貌性地擁抱了梁朝偉，接著脫下厚重皮草外衣，再和劉德華擁抱，當時現場嘉賓歡呼聲不斷，畫面至今仍令人記憶猶新。後來劉德華以電影《無間道3》擊敗《2046》的梁朝偉拿下影帝，這讓外界認為獲得志玲姐姐「愛的抱抱」會有好運，而「愛的抱抱」也成了林志玲的招牌。2011年葉德嫻憑藉香港電影《桃姐》拿下金馬獎第48屆最佳女主獎，劉德華在典禮上單膝下跪，親自頒發「最佳女主角獎」給葉德嫻，成為金馬最溫馨的畫面。在《桃姐》中飾演主僕關係的劉德華跟葉德嫻，在戲外也是乾母子。劉德華剛出道演出《獵鷹》時，許多資深演員都對他不屑一顧，唯有在劇中飾演媽媽的葉德嫻將他視為兒子，兩人的母子情也從當時開啟。後來劉德華在一次拓展自己的商業版圖時失利，葉德嫻也是二話不說，幫忙償還千萬債務，這也讓劉德華從此對葉德嫻更加敬重。已逝影帝陳松勇曾於1989年以《悲情城市》拿下第26屆金馬獎最佳男主角。當時入圍者包含《奇蹟》的成龍、《香蕉天堂》的鈕承澤，當頒獎人說出得獎的是「陳松勇」時，一旁的成龍立刻轉過身，開玩笑作勢要掐陳松勇脖子，陳松勇則逗趣的配合露出痛苦表情。不僅如此，成龍還興奮地拉著陳松勇一同上台，搶先接過獎座，幽默笑喊：「我拿不到，我摸一下！」隨後逃下舞台，逗得全場哄堂大笑，兩人有趣互動也成為金馬經典一幕。