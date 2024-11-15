我是廣告 請繼續往下閱讀

2024世界12強棒球錦標賽預賽A組賽事，來自中南美洲的委內瑞拉今（15）迎戰荷蘭隊，此戰委國打擊可說是徹底爆發，團隊共敲出14支安打，搭配上投手群成功封鎖住荷蘭隊打線，僅讓對手敲出3支安打，終場委內瑞拉就以11：0提前「扣倒」荷蘭，成功以A組第一之姿前進到東京。，如今這樣的畫面真的有機會能實現。委內瑞拉今天團隊面對荷蘭隊投手群毫不客氣，一共敲出14支安打，當中包含4發全壘打，，打擊手感相當火燙，也成為委內瑞拉贏球的最大功臣之一。根據外媒報導，賽後委內瑞拉在確定成功以A組第一之姿，闖進到將在日本東京舉辦的超級循環賽時，總教練Omar Lopez對此則表示，「，我認為球隊往後的比賽只需要保持團結，並專注在決賽，就會有好的發揮。」「這不只是關於我，而是關於整個委內瑞拉，一群從比賽第一天就有著極好化學反應的選手們，彼此相互支持。我們擁有一支了不起的球隊，」Omar Lopez如此說到。而本屆12強賽委內瑞拉陣中的投手群，對於台灣球迷來說可說是相當熟悉，包含了都在名單當中。