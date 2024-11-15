2024世界12強棒球錦標賽預賽A組賽事，來自中南美洲的委內瑞拉今（15）迎戰荷蘭隊，此戰委國打擊可說是徹底爆發，團隊共敲出14支安打，搭配上投手群成功封鎖住荷蘭隊打線，僅讓對手敲出3支安打，終場委內瑞拉就以11：0提前「扣倒」荷蘭，成功以A組第一之姿前進到東京。而日前多名效力於中華職棒的好手勝騎士（Mario Sanchez）、富藍戈（Enderson Franco）等人，都曾喊話要跟中華隊在東京見，如今這樣的畫面真的有機會能實現。

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委內瑞拉今打爆荷蘭　奪下A組第一前進東京

委內瑞拉今天團隊面對荷蘭隊投手群毫不客氣，一共敲出14支安打，當中包含4發全壘打，而陣中35歲老將Ehire Adrianza，今日單場個人敲出雙響砲，貢獻5分打點，打擊手感相當火燙，也成為委內瑞拉贏球的最大功臣之一。

委國總教練期待決賽　稱球隊任務尚未結束

根據外媒報導，賽後委內瑞拉在確定成功以A組第一之姿，闖進到將在日本東京舉辦的超級循環賽時，總教練Omar Lopez對此則表示，「真的很開心，我們要去日本了，我認為球隊往後的比賽只需要保持團結，並專注在決賽，就會有好的發揮。」

「這不只是關於我，而是關於整個委內瑞拉，一群從比賽第一天就有著極好化學反應的選手們，彼此相互支持。我們擁有一支了不起的球隊，今天我們會一同高興地慶祝，但我們的任務還沒有結束。」Omar Lopez如此說到。

而本屆12強賽委內瑞拉陣中的投手群，對於台灣球迷來說可說是相當熟悉，包含了統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）、富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及前樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）都在名單當中。


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