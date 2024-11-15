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被羈押中的民眾黨主席柯文哲13日提訊時以「光頭」造型現身，網紅四叉貓（劉宇席）則貼出照片，指柯文哲妻子陳佩琪當天也剪短頭髮，卻被媒體人黃揚明糾正，「那位其實是柯媽媽的朋友」。對此，四叉貓今（15）日發出道歉啟事，「我在此跟佩琪姐道歉」。四叉貓昨透過臉書發文，稱有讀者投稿，指出陳佩琪也「剪短頭髮了」．並po出對比照，不過，黃揚明表示，「四叉貓搞錯了！」他接獲知情人士說法，指照片中的短髮女性並不是陳佩琪本人，而是柯媽媽的朋友。對此，四叉貓下午臉書貼出「道歉啟事」，他表示，民眾黨今天說這位站在柯媽旁邊的女子，並不是陳佩琪，而是柯媽的親朋好友。四叉貓強調，佩琪並沒有剪頭髮，「我在此跟佩琪姐道歉」；他引用國民黨立委王鴻薇說法，未來他接到爆料會更嚴謹查證 ，但嚴格監督的原則不會動搖。此外，黃揚明也在臉書說明，陳佩琪的友人說，陳週二其實有去剪髮，而當時她並不知柯文哲週三頂著光頭被提訊的狀況。