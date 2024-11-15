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▲▼承漢全新形象照曝光。（圖／SEUNGHAN 승한 IG）

新人韓團RIIZE前成員洪承漢去年剛入行，不僅和女友親密照外流，還未成年抽菸，揶揄隊友沒實力等，所屬SM娛樂停止他的演藝活動10個月，上個月才宣布承漢回歸RIIZE，但消息公告後引發輿論不滿，SM又宣布他退團，沒想到，公司今（15）日證實承漢明年將重新以Solo歌手的身分復出樂壇。今天上午，SM娛樂在SNS發表公告，宣布重大訊息：「承漢正在準備2025年下半年作為Solo歌手出道，為此，承漢正在進行出道所需的系統訓練和製作、經紀等多方面的支持和練習。」公司還幫承漢開設新的官方SNS帳號，指出往後有關他的消息都會在此宣布。最後，SM娛樂特別跟外界喊話：「承漢作為Solo歌手，想展現新的面貌、自己的才能和夢想，請大家以溫暖的視線關注他，並多多給予承漢關心與支持！」