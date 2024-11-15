我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（15）日三讀《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，不過在表決時，朝野立委都有人缺席，其中包括國民黨立委葉元之、民眾黨立委黃珊珊以及民進黨立委柯建銘。對此，資深媒體人陳鳳馨分析黃珊珊和柯建銘未投票的原因，並指出柯建銘意興闌珊是與英系陸續被開刀有關。陳鳳馨今在節目《大新聞大爆卦》表示，葉元之是投錯票，以後應該要更加警惕不要再犯，不過黃珊珊和柯建銘沒投票背後的意義很重大，黃珊珊過去在「藍白合」的過程中，扮演的是砍掉藍白合的關鍵人物，不過在上個會期，黃珊珊展現低調態度，不太針對藍白合作的案子表達意見，可自從黃珊珊被檢調約談後，態度就改變了，她與藍白之間更加疏離，「其實分水嶺蠻明顯，黃珊珊約談前是保持低調，但約談後比較明顯表達反對的態度。」至於柯建銘，陳鳳馨指出，柯建銘意興闌珊已經不是只有今天，前一陣子就因病經常請假；陳鳳馨說，前桃園市長鄭文燦、前台鹽綠能董事長陳啟昱陸續被辦，整個英系其實有非常多的案件蓄勢待發，檢方要針對英系開刀時，柯建銘就顯現出意興闌珊的樣子。陳鳳馨續指，若賴清德決定對英系開刀，要繼續和在野在國會裡強烈對抗會變得非常難，因為黨內會出現很多雜音，對柯建銘來說，他是英系中的英系，若柯建銘感受到英系在民進黨內很可能出現紛爭的情況下，「他還要在國會裡頭衝鋒陷陣嗎？還要扮演衝鋒陷陣的角色嗎？所以柯建銘的意興闌珊不是今天，不是因為NCC這個條文。」