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▲圓形綠燈就是代表左、右轉直行都可以通行。（圖／雲林縣警察局）

▲各地警察局都在陸續宣導原型綠燈可以左轉，但仍有許多民眾反映曾無辜被開單。（圖／彰化縣警察局）

開車上路時需要遵守交通號誌，才能保障用路人的安全。但常常就有駕駛人困惑，究竟圓形綠燈能不能左轉，而且總會分為兩派，一派人認為圓形綠燈可直接左轉，另一派則吃過悶虧收下罰單。對此，雲林縣警察局近期也給出最正確的解答，用路人趕快存下這篇文，未來出示給開單員警看！近期雲林縣警察局拍攝交通宣導影片，針對「圓形綠燈能不能左轉」做出最詳細的宣導，因為過去有駕駛遇到號誌燈亮起圓形綠燈卻不知道該不該左轉，就算遭後方駕駛按喇叭，也不願意冒著可能被攔下開單的風險轉彎。對此，雲林縣政府也表示，當圓形綠燈亮起時，左、右轉和直行方向均可以通行，不必再等方向指示燈亮起才通過，民眾只要確認對向無來車時即可左轉。左轉箭頭號誌燈的目的只是為了消化前段號誌車流，因此秒數不長，請用路人在圓形綠燈亮起時，只要確認對向無來車即可把握時間通行。但若見到號誌燈上有箭頭指向綠燈時，就得依照指示方向行駛。簡單來說，圓形綠燈就是代表左、右轉直行都可以，但若是只有直行及右轉箭頭，則當下就不得進行左轉。而這篇交通宣導影片發布之後，立刻引發廣大迴響，更有許多曾被誤開單的用路人大喊「我們曾因為這狀況，圓形綠燈小心左轉，被嘉義警察攔下開單」、「以前綠燈左轉被罰，大家都是這樣會怕，搞得好複雜」、「我上個月才因為這樣被開單」、「之前才剛被開了2張圓形綠燈左轉，各$600」。更有人笑稱，只要把這部宣導影片以及宣導圖片存下來，拿給其他警察看就能免於收到罰單，「很多人都是被警察開圓綠燈左轉，可以把影片給你們同事看嗎」、「把影片存檔起來，如果又被攔下就放給警察看」。最後警方呼籲駕駛人，無論要直行或左轉，皆須依車道上畫設指示區停等通行，如直行車不可跨越雙白線變換車道左轉，違者依道路交通管理處罰條例第48條，不依標誌、標線、號誌指示與在多車轉彎，不先駛入外側車道或多車道左轉彎，不先駛入內側車道處600元至1800元罰鍰。