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台灣享有言論自由，可以暢所欲言，不過在網路上「罵人」，得要小心了，不然可能吃上官司！司法院提醒民眾，千萬不要在網路上隨便罵人，除了可能觸犯公然侮辱罪和誹謗罪等刑責，還將面臨對方因名譽受損而請求民事損害賠償。司法院特別說明何謂「罵人」的行為，一旦「罵人事實」成立，在刑事責任方面，將可能會成立2種罪，包括「公然侮辱罪」及「誹謗罪」。在刑法第309條第1項規定：「公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。​」，因此若要成立公然侮辱罪，必須要有「公然」、「侮辱」、「人」等三個構成要件，才能成立。而「公然」的意思，是可以讓多數人或不特定人得隨時進出，有可能聽到或看到的地方，例如公共場所、公園、辦公室，捷運站等等，還有網路上公開的社群媒體、或是有相當人數的社團、群組，也都符合「公然」的條件，因此在網路上隨意留言，就要相當謹慎。​「侮辱」則是指不涉及事實陳述的謾罵、動作、文字圖畫等，且依照社會通念，有造成他人名譽被貶抑的危險，例如罵髒話、比中指等，都可能符合侮辱的意思，不過律師說還是要視個案情形判斷，是否構成侮辱要件。而侮辱的對象也必須是「人」，根據實務見解，自然人或法人也都算在其中。​不過關於公然侮辱另有「加重」處罰的情形，除了言語侮辱，還同時使出物理攻擊的組合技，例如甩巴掌等，就會再加重處罰，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。​在誹謗罪方面，刑法第310條規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。」其中「指摘或傳述足以毀損他人名譽之事」，指的是對於具體事實的指摘或傳述，像是說人偷竊、性騷、外遇等等，但必須足以造成別人名譽的減損，同時也要滿足「行為人主觀上還要有散布的意圖」，也就是有想要傳播、宣傳給別人知道的意圖，就會構成誹謗罪責。不過，如果發表言論者能證明所述是真實，就不會成立誹謗罪。​但若涉及別人的私德，且與公共利益無關，就算所言為真，還是會成立誹謗罪，此外誹謗和公然侮辱兩種罪責，除了刑事外，也包括民事的賠償。日前憲法法庭才針對誹謗罪，是否違憲而召開言詞辯論，但真實情況是，如果為逞口舌之快亂罵人，除了可能面臨刑事處罰外，還有可能被對方請求名譽受損的損害賠償，得不償失。