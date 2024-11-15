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▲林炎田要大家牢記「天下沒有白吃的午餐」以及「世上沒有高獲利的好事」，他提醒民眾遇到詐騙手法時要冷靜面對。（圖／記者郭凱杰攝,2024.11.15）

▲記者會中也邀請假投資被害人現身說法，以自身遭詐騙經歷，如何遭詐騙集團誘導，陸續匯款最終血本無歸的心路歷程，提供民眾借鏡。（圖／記者郭凱杰攝,2024.11.15）

「天下沒有白吃的午餐」以及「世上沒有高獲利的好事」這是高雄市察局長林炎田在今(15)日的公布打詐儀錶板記者會所提出的反詐2口訣，根據高市警局統計，近3個月高雄市受騙人遭詐金額，高達42億4781萬元。對此，林炎田也語重心長的說，「反詐工作常在我心！」打詐儀表板雖不能幫受騙人要回被騙的錢，但可以提醒不要被騙。繼行政院推出「打詐儀表板」定期以圖表顯示民眾受騙狀況，高市警局為更精確掌握高雄市詐欺犯罪趨勢、手法及民眾受害狀況，高雄市警局今天首度公布打詐儀表板內容，會中除邀請台鋼雄鷹啦啦隊4成員，擔任反詐大使外，還有蜜柑站長現身站台，而林炎田更自己擔任發言人，清楚的向大家介紹「打詐儀表板」。記者會在局長林炎田以及5位來賓的帶領下，敲碎一塊刻「詐」字的冰磚下結束，林炎田在現場更是用力的敲擊反「詐」冰磚的最下層喊著「除惡務盡」。林炎田首先要大家牢記「天下沒有白吃的午餐」以及「世上沒有高獲利的好事」他提醒民眾遇到詐騙手法時，第一時間一定要謹記這2件事，就能冷靜免於跌入詐騙陷阱，同時一定要記住，「不點、不接、不傳、不信跟不收」減少接觸、減少誤信，就能減少損害。同時，根據高雄市警局統計，高雄市今年8月受理2443件詐騙案，受騙金額16億1776萬元、9月受理2118件，金額13億3612萬元、10月2145件，金額12億9393萬元。高市警局表示，今年度警方已成功攔阻民眾臨櫃提匯款免受騙案達1699件，攔阻績效比去年同期1380件增加319件，攔阻金額達12億1986萬餘元，也比去年同期的攔阻金額7億1392萬多元，增加近5億6000萬元，警方今年也破獲詐騙集團共217件1262人，並配合警政署執行打詐專案，累計查扣不法所得，總計達41億8568萬多元。根據高雄市警方打詐儀表板數字，10月發生數增加最多的前3名，是楠梓、苓雅、林園3區，財損金額增加最多的前3名，分別是三民、苓雅、林園等區，若以10萬人人口數計算，則以鹽埕區121件最多，財損金額以湖內區9199萬元最高。10月發生數減少較多的行政區是前鎮、小港、鳳山區，財損金額減少最多的是橋頭、仁武和鳥松區。高雄市10月前5大詐騙手法，依序為假投資詐騙24.65%、網購詐騙14.17%、解除分期付款（假買家騙賣家）11.83%、假交友（投資詐財）6.34%、色情應召詐財5.4%；財損金額以假投資詐騙仍居冠，占總財損金額6成（67.51%）。今天的記者會中也邀請假投資被害人現身說法，以自身遭詐騙經歷，如何遭詐騙集團誘導，陸續匯款最終血本無歸的心路歷程，提供民眾借鏡外。為遏止猖獗的詐騙案件，政府積極推動打詐新四法，林炎田也在下午前往警廣，強調打擊詐欺犯罪為當前治安工作首要目標。