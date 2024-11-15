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▲今日下半天到明（16）日清晨，花蓮以南、台南以南越晚雨勢越猛烈。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風路徑確定了！目前加速以每小時9公里速度逼近台灣，牽引轉彎的力量夠強，預估將會順利轉向東北方，暴風圈將在深夜開始影響台灣，中心提早在明天中午登陸南方陸地，並且有機會在台灣上空減弱成熱帶性低氣壓，消散在陸地。中央氣象署氣象署簡任技正伍婉華指出，天兔颱風下午14時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約150公里處，速度加快以每小時9公里的速度逼近，不過中心強度減弱，近中心最大風速每秒28公尺，7級風平均暴風半徑維持120公里。目前各國對路徑的指引趨於一致，會往北北西再轉東北方向，由於轉彎牽引的力量足夠，預估速度會提升，暴風圈在深夜開始影響台灣，颱風中心提早於明日午前在南端陸地登陸，並且有機會在陸地減弱為熱帶性低氣壓。天兔颱風強降雨區域集中在暴風圈，一到台灣上空就會出現強降雨，今（15）日上午台東、屏東山區已有局部性大雨。下半天到明（16）日清晨，花蓮以南、台南以南越晚雨勢越猛烈，台東、恆春半島、屏東山區有局部豪雨，花蓮、屏東平地、高雄、蘭嶼等有局部大雨，午後颱風登陸並減弱後，雨勢將會逐漸趨緩。天兔颱風影響過程，中部、北部降雨比較零星，不過明天晚上到週日（17日），受到東北季風影響，開始轉雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區出現局部性大雨，週日可能出現局部豪雨。並且明（16）日高溫下降攝氏2度至3度，週日還會再更冷。