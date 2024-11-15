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▲10月30日當天晚上遭到9隻流浪犬入侵，隨後這些犬隻開始攻擊馬廄中的馬匹，最終釀成兩隻迷你馬1死1傷。（圖／翻攝臺南市議會直播）

▲流浪犬攻擊造成迷你馬全身都是傷口，更有部位被咬下消失。（圖／翻攝臺南市議會直播）

▲「Mattew」已經飼養五年多，性格溫馴親人，一家人相當愛牠。（圖／翻攝臺南市議會直播）

流浪狗問題在近年來越來越嚴重！日前台南市立馬術場傳出被9隻浪犬集結入侵，結果造成場地內被飼主寄養的迷你馬成為嘴下亡魂，身價高達7百多萬的賽馬也被咬傷，流浪犬集結攻擊事件也成為安全隱憂。在今日的台南市政總質詢中，議員蔡淑惠接獲民眾投訴，台南市立馬術場在10月30日當天晚上遭到9隻流浪犬入侵，隨後這些犬隻開始攻擊馬廄中的馬匹，最終釀成兩隻迷你馬1死1傷，連身價700萬元的賽馬也被浪犬追逐，腿部掛彩受傷。這兩隻迷你馬是由王姓飼主寄養在市立馬術場，成為嘴下亡魂的迷你馬「Mattew」已經飼養五年多，性格溫馴親人，一家人相當愛牠，卻沒想到寄放在馬場會遭浪犬咬死，「很傷心，哭了好幾天！」另一隻受傷迷你馬也還在治療中。針對本次流浪犬闖入馬場攻擊的事件，台南市農業局代理局長陳仲杰也表示，已加強馬場與親水公園周遭遊蕩犬管制工作，同時開始勸導制止愛心人士在親水公園餵養犬隻隻行為。台南市長黃偉哲允諾，人命、馬命都是命，未來有攻擊性的狗不再回置。